台灣人基本技能？他吃到一半「秒知快下雨」日友人嚇傻

生活中心／劉詩婕報導

近期台灣受到鋒面與西南風接力影響，全台各地降雨機率大增，不時出現大雨及雷陣雨。不過在雨勢來臨之前，你是否也曾聞到空氣中飄散著一股特殊的潮濕氣息，彷彿提前預告即將下雨？昨（10）日，一名台灣網友在社群平台分享，自己前往日本大阪旅遊時，與大阪友人在咖啡廳聊天用餐，期間突然聞到熟悉的「雨前味道」，便隨口問了一句：「是不是快下雨了？感覺有下雨的味道。」沒想到日本朋友聽完後相當驚訝，當場反問：「你居然聞得出雨的味道？你是河童嗎？」讓他忍不住笑翻。貼文曝光後迅速掀起熱議，吸引超過4.7萬人按讚，不少網友留言表示認同，笑稱能聞出下雨前的氣味根本是台灣人的日常技能。

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台北人聞雨味道引日友人驚問「雨有味道嗎？」網笑：台灣人必備技能！

原PO聞到雨水味忍不住發問「是不是快下雨了？」讓日本友人驚呼：「你是河童嗎？」讓原PO哭笑不得。（示意圖／民事新聞資料照）





原PO在Threads上發布一則貼文表示，自己久違回到日本，正與大阪朋友在咖啡廳吃飯時，突然聞到空氣中一股熟悉的氣息，便對友人說：「是不是快下雨了？」沒想到大阪朋友一臉驚訝回應：「你連雨的味道都聞得出來？你是河童嗎？」讓現場氣氛瞬間變得有趣。事後原PO也幽默回覆：「我是台北人」，貼文曝光後引起大量網友留言討論。





台北人聞雨味道引日友人驚問「雨有味道嗎？」網笑：台灣人必備技能！

有人認為那是空氣濕度與土地氣息混合的結果，也有人覺得是一種生活經驗累積後的直覺反應。（示意圖／民事新聞資料照）





有網友進一步分享自身感受表示：「雨真的有味道，城市的雨是那種帶著潮濕和陰鬱的味道，觸感很黏，比較不舒服。鄉下的雨是青草的味道，觸感比較綿密。」也有人形容日本的雨氣味較為乾淨：「日本的雨乾乾的有綿布的味道，觸感細細的。雨真的有味道也有不同觸感！」更有網友笑稱：「這種聞出雨的味道不是台灣人的基本技能嗎？」隨著討論延燒，不少人開始分享自己對「雨的氣味」的感受與記憶，有人認為那是空氣濕度與土地氣息混合的結果，也有人覺得是一種生活經驗累積後的直覺反應。





原文出處：他聞到味道「秒知快下雨了」！日本友人嚇傻 網認證：台灣人基本技能

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