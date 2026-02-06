台灣人壽滿期金提前給付 與中國信託產險春節服務不打烊

台灣人壽保戶提前領錢囉！台灣人壽指出，原於春節期間（2月14日至22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為匯款件者，已於2月5日起陸續匯款；給付方式為支票件，1月27日起已由服務人員轉送或掛號寄出。

9天春節假期，台灣人壽持續提供各項服務，陪伴保戶馬年安康，相關內容如下：

一、線上、臨櫃服務不打烊：全臺七家分公司正常營業至2月13日，保戶臨櫃申辦即獲限量紅包袋，送完為止；投保、繳費、保單查詢、資料變更、理賠，開通台灣人壽網路會員e指搞定、或加入台灣人壽LINE官方帳號，訊息通知不漏接，保單資訊e手掌握。

廣告 廣告

二、0800專人服務無休：春節假期保戶有任何保險需求，可致電免費服務專線0800-099-850；專人服務時段為08：00至24：00，其餘時段可於語音信箱留言，客服人員將於次日回電；亦提供線上預約保險顧問，免費保單健診與諮詢服務。

在國外發生重大緊急事故，可直接撥打24小時海外緊急援助專線886-2-23716088（付費電話），救援中心將有專人服務，保戶可迅速獲得妥適醫療協助或急難救助。

三、保單借款資金應急：保戶春節期間若有短期資金需求，可善用ATM保單借款服務，2月11日前臨櫃辦妥ATM保單借款約定，即可在全國中國信託商業銀行ATM取得保單借款資金。

四、線上便捷理賠：春節假期民眾若有理賠需求，可至7-ELEVEN ibon「便利賠」申請，或透過台灣人壽官網「龍e賠」線上申辦理賠，依系統操作步驟上傳資料，再將正本寄回台灣人壽總公司，即完成理賠申請程序。

五、網路投保一馬當先：台灣人壽首創業界第一張線上投保美元保單「美樂遞」，過年只要動動手指，在家就能輕鬆累積美元資產、用時間複利存一桶金，投保滿額前150名「直接送」1000元禮券。其他網路投保商品滿額還有機會抽漢來日月行館一泊二食、Dyson吹風機、價值8萬8000元禮券。

六、公教人員投保月月抽：活動期間成功投保金安享、金穩年「年金險」並登錄「TeamWalk App」會員，有機會獲得亞洲不限航點來回機票（共6名），投保再參加TeamWalk公教線上健走賽，前500名即贈龍珠1000顆（可兌換等值禮券500元）。

七、高資產「三重禮遇」：成為台灣人壽「雋永之璽 耀世傳承」高資產會員，即享專屬皮革文件夾，投保專屬商品還享早鳥限量小花蔓澤蘭洗沐禮盒，滿額再抽漢來日月行館總統套房一泊二食（市價約30萬元），「馬」上穩健家族傳承布局。

八、「健康樂活管家」守護迎新：加入台灣人壽網路會員即可享「健康樂活管家」最新服務，以專屬優惠預約居家清潔，輕鬆應對年節掃除；還有各類保健食品專屬特惠、免費足壓檢測體驗以及全年24小時視訊醫療諮詢。

九、春節勤走健康加好康：過年團圓身材不圓，下載台灣人壽健康促進「TeamWalk App」，二月新會員再加碼2月14日至2月22日每天平均步數達8,888步，就送168顆龍珠。

十、旅平險投保全年無休：台灣人壽提供多元旅平險投保管道，機場櫃檯春節服務不打烊，臨櫃投保快速又安心；「平安 Call Call 卡」會員透過電話投保，滿額爽抽日本來回機票；官網網路投保滿500元即可抽漢來日月行館一泊二食。

此外，台灣人壽子公司中國信託產險亦提供居家、行車及旅遊多元保險保障，可利用中國信託產險網路投保專區（https://b2c.ctbcins.com/TLG_B2CWEB/），選擇符合自身需求的保險商品。

如車輛發生交通事故時切勿慌亂，應立即撥打電話向警方報案及中國信託產險24小時免付費服務電話0800-075-777，由專人提供諮詢服務；在海外發生意外傷害或突發疾病需要急難救助，亦可撥打24小時海外救援服務專線886-2-23266726（付費電話）由專人提供服務。

更多品觀點報導

台灣大2月帳單繳費最長順延至3月5日 myfone 門市營業時間彈性調整

國泰世華CUBE卡教戰 五大權益聰明切換有撇步

