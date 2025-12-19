台灣人壽進軍亞資中心高雄專區 首推2檔高資產客戶專屬保單

台灣人壽9月獲金管會核准辦理財富管理業務，12月再獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區、開辦「財富管理」及「國際保險業務（Offshore Insurance Unit, OIU）」兩大業務，將整合中信金控資源及通路優勢，提供創新保險商品與國際化金融服務，滿足高資產客戶財富管理與跨境金融需求。

亞洲資產管理中心已有逾40家金融機構進駐，堪稱高含「金」量專區。台灣人壽指出，看好財富管理市場，將推出2檔高資產客戶專屬商品，包括業界首創的外幣多次給付健康險，結合醫療照護、資產傳承與家族守護三大核心價值，不僅具有健康險保障，同時享有終身身故保障。

另一檔商品則不受人壽保單死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範限制（即無門檻法則限制），有機會年年享有增值回饋金，加速累積保單價值準備金，滿足高資產客戶資產增值與壽險保障及傳承需求。

台灣人壽更跨足國際保險版圖，未來將攜手各銀行夥伴推動國際保險業務OIU、國際金融業務(Offshore Banking Unit, OBU)辦理聯合開戶及合作推廣業務，提供一站式金融服務。

首波嚴選具備完整保險專業證照及國際獎項認證的業務員，打造逾600位財富管理業務人員並組成菁英顧問團隊，定期系統性培訓，完善多元資產配置、家族傳承、跨境財稅規劃等領域專業，滿足高資產客戶尊榮體驗，量身客製領先市場的財務保障方案。

