台灣人壽電子保單年增6成 保戶達成任務可抽 iPhone 17！

台灣人壽力推行動投保、電子保單等e化服務，2024年電子保單較前一年成長6成，客戶行動投保比例達74.19%，全年減少265萬張用紙，減少碳排約18.58公噸，攜手保戶共同減碳永續臺灣。

e化理賠申請方面，台灣人壽從前年5.3萬件，增加至2024年6.7萬件，成長近3成，不僅大幅提升投保效率，更可線上線下24小時提供客戶各項服務。

為鼓勵更多保戶加入永續行列，台灣人壽「資料更新趣 e起抽好禮」放送好康，即日起至2026年3月底止，透過官網「網路會員專區」、「台灣人壽App」或業務員協助辦理完成「保戶基本資料更新、同意使用電子保單及設定電子通知函」三大任務，不僅能快速下載電子保單，透過e-mail接收承保、受理、送金單等20項服務，還有機會獲得iPhone17大獎。

台灣人壽期望打造更緊密的客戶關係，提供更貼心、多元的服務，今年全新推出權益再升級的「星享VIP」服務，當年度投保達保費門檻、並成為數位會員，即享有VIP保戶專屬禮遇，兌換包括星級酒店住宿、飯店餐券和全台高爾夫球場優惠，旅遊機場接送、免費居家清潔等多達90項優質服務。

此外，加碼推出「星耀相伴、星享尊榮」活動，即日起至2026年1月底止，台灣人壽保戶若成功推薦親友成為星享VIP，推薦人與被推薦人都有機會將萬元的旅遊券帶回家。

數位金融正夯，根據金管會今（2025）年「客戶體驗滿意度研究調查」顯示， 逾7成（70.8%）民眾會使用網路投保，查詢保單資料亦接近五成（46.3%）。

