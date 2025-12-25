台灣人多愛「鋼鐵香蕉」？日業者聖誕節前夕驚收1500根大訂單

台灣人聖誕節前夕訂了1500個鋼鐵香蕉。圖／翻攝自X@IRON_IKEDA

日本廣島縣鋼鐵製造公司「IRON FACTORY IKEDA」日前於社群發文分享，「這是金屬香蕉，聖誕節期間在台灣賣出了1500個」，相當震驚；然而該「鋼鐵香蕉」（ウチはメタルバナナ）為該公司自家獨創產品，因「沒有其他人做這怪東西」，成全球市占率第1名商品。

鋼鐵製造公司「IRON FACTORY IKEDA」日前於社群發文，指出台灣人在聖誕節前夕訂了1500根鋼鐵香蕉，相當震驚；然而該產品早在2019年就曾爆紅，當時該製造廠推出「香蕉槌」，且每根香蕉都有不同大小及形狀，紋路相當逼真。

廣告 廣告

鋼鐵香蕉最早為有把手的香蕉槌。圖／翻攝自X@IRON_IKEDA

隨產品曝光，愈來愈多消費者許願推出完整香蕉形狀的鐵鎚，經研發，終於2020年推出無把手的「鋼鐵香蕉」，整根皆由鋼鐵打造，全長20公分，重量1.5公斤，標榜能在攝氏1千度環境中使用，售價則為1萬1,877日圓（約台幣2,393元）。

鋼鐵香蕉引起行銷討論話題，令台灣人笑說「日本製造了很多奇奇怪怪的東西」，也歪樓「銀色的香蕉盡是帶著神秘」、「有一個大膽的想法」、「醫生怕怕」、「確定只有當鐵鎚？試想它那個冰涼的觸感，真的很適合星期五晚上」，引發熱議。



回到原文

更多鏡報報導

為隔天考試挑燈夜戰！女大生設6個鬧鐘仍睡過頭 研究所泡湯

台灣不是「聖誕節」？這國竟有人慶祝到入獄 揭全球最怪聖誕儀式

《小鬼當家》經典聖誕歌竟是反抗歌曲？作曲者家鄉慘遭俄羅斯摧毀