台灣人太暖！她停車費125元「靠1招秒歸零」 一堆人都用過

生活中心／朱祖儀報導

台灣人太溫暖！一名女網友透露，媽媽最近出門要繳停車費時，發現機台凹槽處竟放了滿滿的停車折抵單，讓他們的停車費瞬間歸零，瞬間感覺很暖心。不少人看了透露，自己也會留下停車折抵單，「我也撿過別人留下的，善的循環。」

原PO在Threads發文表示，媽媽出門停車費用125元，已經折抵掉100元，還剩25元要繳，但下秒看到機台凹槽處堆了一疊小白單，發現是其他人留下來的停車折抵單，於是拿去掃描，最後順利把剩餘的25元也折抵掉。她不禁直呼，「台灣人真的很溫暖，用不到的停車折抵都堆在繳費機上面，留給需要的人用。」

原PO也透露，她是最近才得知，有不少人會把停車折抵單放在繳費處，當天剛好停車繳費，想測試這個說法是否屬實，沒想到真的證實，「大家都超善良，超級感動，真的很謝謝施惠的人！有那麼多好心人世界才會這麼美好。」

不少網友紛紛表示，「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「接零錢的凹槽發揮它有生以來最大的功能」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「我也會把沒掃的留給別人使用」、「之前遇過後面排隊的人看我在掏零錢繳費，直接遞一張給我，說他有多的，我整個世界都溫暖起來了，超級感謝。」

也有人分享其他善舉，「這種的也很讚，（公廁）還沒補衛生紙，大家會自己留衛生紙給下一個人」、「之前在郵局排號等待，有人要提前先離開，就把他的號碼給我，讓我不用等那麼久，真的有夠貼心」、「跟以前公共電話餘額用不完，就把話筒放機身上，讓下一位使用者使用一樣。」

