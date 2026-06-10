台灣人太會刷！前4個月「信用卡消費」創新高

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生活中心／李筱舲報導



金管會昨（9）日公布4月我國信用卡簽帳金額，雖然3月份受到WBC經典賽的出國潮影響，刷卡金額較3月份減少了365億元，但也高達4159億元的驚人數字，創歷年同期新高。今年截至4月份，全台灣刷卡金額已經來到1兆6681億元，年增12.38%，寫下史上同期新紀錄，這也反映出國人非現金支付已成常態。

台灣人太會刷「前4個月」信用卡消費創新高！「5大銀行」單月攜手破3千億

3月份因WBC棒球賽影響，國人出國旅遊盛行，刷卡金額來到4,524億元。（圖／民視資料照）

4月刷卡為何月減365億？原來是3月這兩大關鍵太旺

銀行局副局長王允中指出，4月簽帳金額較3月減少365億元，主因是3月基期過高，達4,524億元。當時適逢2026 WBC世界棒球經典賽於日本東京開打，點燃國人出國旅遊與週邊消費狂潮，再加上228連假消費款項遞延至3月入帳，帳面金額才大幅衝高。不過，若拉長時間來看，幾乎每月的刷卡量都較去年同期成長，呈現穩定上升趨勢。

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台灣人太會刷「前4個月」信用卡消費創新高！「5大銀行」單月攜手破3千億

國人消費者購買力成長，加上消費模式轉向非現金支付方式，刷卡金額才能不斷創新高。（示意圖／翻攝自Pexels）

五大發卡行4月狂刷3024億！攜手衝破3千大關

根據統計，隨著國人購買力成長、習慣轉向非現金支付，加上發卡機構積極推出促銷活動，刷卡消費已成民眾生活常態。其中，中信、國泰世華、北富銀、台新與玉山等五大發卡銀行，4月合計就大舉刷出3024億元，攜手衝破3千億大關，而今年前4月累計的簽帳金額也成功刷新史上同期最高紀錄。銀行局對此分析，由於國人消費者購買力成長，加上發卡機構積極促銷，民眾消費模式逐漸轉向非現金支付方式，才讓國人刷卡金額可持續創下史上最高新紀錄。

原文出處：台灣人太會刷「前4個月」信用卡消費創新高！「5大銀行」單月攜手破3千億

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