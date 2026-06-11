台灣人太猛！日本1地外國客數量慘跌 「台灣客卻狂湧入」佔56%

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生活中心／朱祖儀報導

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家。近來日本一項調查結果發現，今年1至3月去岡山縣的外國旅客，比起去年同期減少了將近萬人，不過台灣旅客仍是最大客源，佔整體超過5成。

日本觀光廳近來針對全國飯店、旅館進行一項住宿調查，岡山縣匯總報告後，在10日公布結果，發現今年1月至3月共有13萬3250名外國旅客前往，比起2025年同期的14萬2470人少了9220人。

岡山縣觀光課指出，外國旅客之所以會大幅減少，很可能是因為中國政府呼籲民眾勿到日本旅遊有關，因為中國政府政策，導致上海航線停飛，進一步影響到前往岡山旅遊的中國遊客數量。

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值得注意的是，與其他國家相比，台灣遊客仍非常喜愛到岡山旅遊，根據客房數20間以上住宿設施調查結果看到，台灣旅客今年1至3月共有6萬9220人前往岡山住宿，佔整體外國遊客的56.7%，把中國、香港、韓國、泰國等地遊客數量狠甩在後，顯示台灣仍是岡山縣海外的最大客源。

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