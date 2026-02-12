台灣人好浪漫！ 《書店裡的影像詩》鹿特丹影展引發迴響

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》鹿特丹國際影展歐洲首映觀眾反應熱烈。 （夢田影像提供）

夢田影像發起並堅持長達十年的紀錄片計畫《書店裡的影像詩》，其影展專題版《書店裡的影像詩：停駐與穿越》日前於鹿特丹國際影展（IFFR）進行歐洲首映，3場放映全數售罄，引發熱烈迴響。

侯季然執導的紀錄片《書店裡的影像詩：停駐與穿越》日前於鹿特丹國際影展進行歐洲首映，許多觀眾對於片中呈現書店裡的恬靜時光，以及台灣小書店老闆們優雅又熱情的生活方式，很嚮往也很感動，直呼：「台灣人好浪漫！」更想親自到台灣看看。

廣告 廣告

侯季然分享，有觀眾很驚訝台灣的獨立書店與周邊社群、公共議題連結如此深刻，並能夠積極保存傳統文化與記憶，這麼活躍的書店文化，讓歐洲觀眾大開眼界；也有觀眾形容在看電影時有完全沉浸的感受，彷彿自己也在台灣的書店裡生活過一般，讚美道：「這是一部非常有力量的電影。」

值得一提的是，鹿特丹國際影展選片人原先擔心台灣獨立書店的故事，對於歐洲觀眾有距離，但看了作品好幾遍後仍意猶未盡堅持選擇，沒想到好口碑持續發酵，3場放映全數完售，滿場的觀眾也讓選片人表示：「我好開心，我好想哭。」

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》導演侯季然（左）與鹿特丹國際影展選片人（右）。（夢田影像提供）

在鹿特丹首映前，侯季然受邀到海牙一家歷史悠久的Colette & Co書店參訪交流，並於同日到海牙的飛地書店進行講座，看到當地的中文書店在海外紮根。侯季然導演表示：「我抵達Colette & Co的時候，現場已有十幾位熱情的書店義工在等候，聽到台灣書店與他們類似的故事後，大感驚奇，也讚嘆原來全世界的書店都是這樣的瘋狂與激情！」

影展版本獲得成功，夢田影像期待將另一份感動留給台灣觀眾。同樣擷取自《書店裡的影像詩》系列紀錄片，將聚焦於不同生活哲學的全新主題篇章—《書店裡的影像詩：生活不在他方》，已進入籌備與募資階段。日前也透過網站展開募資前測問券，盼後續經由群眾集資的方式，讓全新版本順利在台上映，前測問券連結。

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》以鏡頭記錄臺灣各地歷經歲月的老書店，也凝視新一代書店的多元樣貌與生活提案。從城市街角到山巔海濱，這些個人經營的小書店不僅販售書籍，更成為文化交流、社會對話與心靈棲居的所在。更多電影資訊請參考「書店裡的影像詩」粉絲團：。

更多鏡週刊報導

明星街頭「蹭飯」 郭子乾、林予晞、林柏宏度最難忘團圓飯

克里斯汀貝爾花6小時「變臉」當怪人 《科學新娘！》壓力大到尖叫

《零日攻擊》前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」