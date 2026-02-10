「台灣人就是愛排隊？」ATM沒人、銀行櫃檯擠爆 內行曝關鍵原因：很不方便

有網友發文指出，自己到銀行換鈔時，發現櫃檯前大排長龍，但一旁的ATM卻幾乎沒人使用，忍不住直言「台灣人果然就是喜歡排隊」。（本刊資料照）

農曆春節倒數，不少民眾開始準備換新鈔包紅包，各大銀行也陸續出現排隊人潮。近日有網友在社群平台Threads發文指出，自己到銀行換鈔時，發現櫃檯前大排長龍，但一旁的ATM卻幾乎沒人使用，忍不住直言「台灣人果然就是喜歡排隊」，引發網友熱烈討論。

為什麼ATM沒人？ 銀行櫃檯卻大排長龍？

原PO表示，現場僅一個櫃檯就排了約30人，但3台ATM都能領到新鈔，卻無人排隊，讓他相當不解。不過貼文曝光後，不少網友出面說明，認為到櫃檯排隊是有原因的，並非單純「愛排隊」。

有網友指出，ATM換鈔在張數與面額上都有限制，「如果要很多100要排隊，不然ATM一次只能換10張」「提款幾沒有2000元與200元、500元呀」此外，ATM提領的新鈔多半不保證連號，「ATM領的確實是新鈔，但會有不連號的情況，我最多領的連號是15張而已 還要自己分號」。另有民眾補充，若使用跨行ATM提領，還需負擔手續費，相較之下，到銀行櫃檯一次換齊所需面額與張數，反而更方便。

還有其他換鈔方式嗎？

事實上，為因應春節換新鈔需求，八大公股銀行及中華郵政自9日起，限時5天提供換新鈔服務；部分民營銀行也在超商ATM、百貨公司等地點提供換鈔管道，民眾可依自身需求選擇最合適的方式。

