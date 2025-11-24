台灣人常吃「3海鮮」出包！驗出重金屬鎘超標 食藥署開罰了

澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供）

為保障國人飲食安全，食品藥物管理署（下稱食藥署）與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。

食藥署表示，114年度7－9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

（圖／食藥署提供）

其中，「百合－日本（新鮮）」、「澎湖丁香魚」、「海膽」等3件檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理；1件「鮮百合」、1件「百合」、1件「旗魚」及2件「巴西蘑菇」因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處新臺幣15萬元整罰鍰。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

（圖／食藥署提供）

食藥署說明，違反中央主管機關依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。又依同法第52條第1項第2款規定，不符合依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，其產品及以其為原料之產品，應予沒入銷毀。

食藥署將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，倘經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。

