台灣人常用藥前五名止痛藥占2種！ 「過量使用」反成送醫禍首 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

現代人工作、生活壓力皆大，為了不影響工作與日常安排，一旦身體出現不適時，常選擇自行服用止痛藥緩解疼痛，台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇指出，根據統計，在健保藥物使用人數最多的前五名中，市面常見的止痛藥就占據二名，每年共有約1500萬人使用，要命的是，臨床上常見的止痛藥用藥問題，多半來自於「過量使用」。

今（15）日是1月15日藥師節，國內藥師就呼籲民眾正確認識止痛藥的使用原則，服藥前應詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，才能確保用藥安全。

王平宇舉例，過去就發生過，部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或者成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，王平宇說，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。常見情況包括以下四類：

1.在疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。

2.依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物。

3.未依藥物指示服用，如:將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用。

4.不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品。如:同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。

王平宇強調，止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

王平宇警告，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。王平宇藥師呼籲，若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因。且特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，就需要在醫師與藥師的專業監控下，逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀風險，並視情況改用非成癮性輔助藥物。

照片來源：台北慈濟醫院提供

