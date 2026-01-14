台灣人常用AI「不是拿來工作或製圖」 第1名占75％

人工智慧迅速發展，AI已成為日常生活不可或缺的工具，NCC調查報告中，台灣民眾使用AI的比例，從2024年的52.5％上升至2025年的56.3％，其中民眾最常使用的AI功能是交通類應用，占比達75％，多數人用於智慧導航、車牌辨識和自動駕駛功能；排名第二、三名的依序為語音輸入及操控，以及安全與監控類服務。

根據NCC的《114年通訊傳播市場報告》指出，民眾使用AI服務範圍相當廣泛，包括智慧導航、生物辨識解鎖、聊天機器人、語音輸入、語言翻譯，以及近年熱門的ChatGPT和AI生成圖片。

在日常生活中，交通類AI使用最普遍，占比高達75％，包括智慧導航、車牌辨識及自動駕駛功能；其次是語音輸入及操控，約64％的民眾使用語音打字、語音控制、文字語音轉換及翻譯工具；第三則是安全與監控類服務，約45％民眾使用人臉、指紋及聲紋辨識功能。

在工作場域方面，AI應用也逐漸普及，以資料查詢、處理及分析最為常見，占41％；其次是通訊與網路流量管理，占25.6％；再者是藝術與內容創作，占16.6％，包括生成圖片、文章、影音動畫及劇本等。

報告也顯示，AI已不再只是特定族群的工具，透過導航、語音、翻譯及資料處理等功能，逐步融入民眾的生活與工作，成為日常工具。

