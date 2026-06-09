台灣人年吃11億顆安眠藥！長者多重用藥恐失智、骨折 健保署祭核刪新制揪不合理處方

台灣是失眠大國，一年吃下超過11億顆安眠藥，高齡長者多重用藥恐增跌倒、骨折與認知功能下降風險。衛福部健保署最新統計，國內每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占了4成。健保署署長陳亮妤指出，為確保長者用藥安全，健保署已結合多元計畫，針對高齡、同時使用3種以上安眠藥且一年累積逾6個月者，每個月進行專業審查，若不具合理性將對開藥醫師進行健保核刪。

國人安眠藥用量遠超國際 高齡族群長期多重使用恐致認知受損

台灣人安眠藥用量極其驚人，根據國際麻醉藥品管制局2024年的資料統計顯示，台灣部分苯二氮平類與非苯二氮平類安眠藥物的每日劑量，竟然已經高達韓國的2倍、澳洲的3倍。

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健保署醫審及藥材組參議張惠萍指出，根據110年至114年的健保申報資料，台灣每年約有190萬人需要使用安眠藥，而在這群龐大的用藥人口當中，65歲以上的高齡族群就占了約4成，人數大約有76萬人。許多長者屬於多重使用安眠鎮靜藥物，這在臨床上會大幅增加跌倒、骨折的風險，長期下來更會導致認知功能受損及其他不良事件的發生。

為了降低民眾不當依賴安眠藥物的風險，健保署在去年就特別邀集了台灣精神醫學會、台灣睡眠醫學會、台灣成癮學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣神經學學會、台灣兒科醫學會、台灣介入性心臟血管醫學會、台灣醫院協會、醫師公會全國聯合會等10個學協會，以及精神醫療領域專家，總共舉行了4次專業溝通會議。在跨專業的密切討論後，醫界終於達成了強化用藥管理的共識，決定攜手防堵長者不當用藥的隱憂。

專家審查 限制無學理支持多重用藥核刪給付

張惠萍說明，經過專家會議達成的共識，健保署今年起將全面監測長者使用安眠藥的情形。只要病人同時符合以下3種用藥條件：第1為病人年齡在65歲以上；第2為同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物；第3為一年內累積使用時間超過6個月。一旦符合門檻，健保署每個月都會主動跑資料並進行輔導，將相關病人資料回饋給原有的醫療院所，並由專家團隊進行每個月的專業審查，藉此嚴格評估醫師用藥的合理性。

張惠萍強調，雖然高齡族群在臨床上確實很常見伴隨有共病或失眠等睡眠問題，但是同時吃下3種以上的長效或短效安眠類藥物，在醫學學理上其實是完全沒有支持的。所以審查一旦被專家認定為不具備開藥的合理性，健保署就會針對原開藥醫師要求做出改善。新制在去年12月就已經開始上路，如果醫療院所未能改善，健保將會直接進行核刪、不予健保給付。

陳亮妤指出，今年這項監測制度上路後，第一季經過積極輔導與健保核刪，目前最新統計符合不當用藥遭到核刪的患者人數不到100人，健保署未來也會持續監測。

新措施結合三高慢性病計畫

除了透過嚴格的核刪新制從源頭管理醫師開藥行為，健保署也針對有睡眠困擾的民眾提供了多元的協助管道。陳亮妤表示，這項防制安眠藥不當依賴的新措施，也會同步與中央推動的「三高慢性病888計畫」進行橫向結合。民眾在日常生活中可以多加利用手機，透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」這個數位平台，在線上填寫「生活型態評估量表」來檢視自己的日常作息與健康狀態。

健保署表示，如果民眾在填寫評估量表後，發現自身確實有相關的失眠問題或睡眠用藥需求，系統與醫療體系在後續都會提供專業的諮商服務，並且協助進行相關的醫療轉介。希望透過宣導、監測、核刪以及後續諮商等一連串完整的防制配套措施，能有效導正國人長期重度依賴安眠藥的習慣，並提升高齡長者的用藥安全與生活品質。