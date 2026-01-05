台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，2025年台灣平均每人出境2.45次，高於日本、韓國，也與亞洲旅遊成熟市場如新加坡和香港相去不遠，台灣人出國的熱情正處於前所未有的高峰。
旅遊平台Trip.com最新發布的《台灣旅遊趨勢報告》，數據顯示，2025年出境旅遊市場持續回溫，整體呈現「短程化」、「年輕化」與「體驗導向」三大關鍵趨勢，展望2026年，體驗式旅遊將成為市場的主流區動力。
比日韓更愛飛！「高頻快閃」成旅遊新日常
數據顯示，台灣旅客平均每人出境次數高達2.45次，不僅超越了日本的2.26 次與南韓的2.30次，更直追新加坡的3.12次與香港2.95次，展現高度旅遊成熟度。
從航程結構來看，短程航線（2000 公里以下）佔比高達59%，中程航線佔37%，長程航線僅5%，台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，遠低於全球平均的4.63小時，顯示「高頻快閃」為台灣人的主流旅遊型態。
統計熱門出境地點，日本、南韓仍穩居前兩名，其餘熱門地點也全數集中在亞洲，包含中國大陸、越南與泰國等地，顯示國人「飛行時間短」的旅遊模式偏好明確。
玩膩一線大城市 沖繩訂單瘋漲1600%
隨著旅遊經驗成熟，台灣人不再滿足於東京、大阪或首爾等一線城市，轉而投向更具地方特色的二線目的地。
其中，日本沖繩的景點訂單量年增幅竟超過1600%，成為今年度最強勁的黑馬；南韓釜山同樣表現不俗，海雲台藍線公園及明洞商圈等地的訂單與瀏覽量皆出現數倍成長。
雖然大型主題樂園如香港迪士尼、日本環球影城、東京迪士尼依續穩坐最受歡迎景點的人氣榜單，但旅客正加速往兼具自然景觀與高性價比的城市移動。
年輕世代定義旅行 「設計感飯店」成心頭好
值得注意的是，這波旅遊轉型的推手，主要是體力旺盛的年輕族群。千禧世代（Y世代）以47% 成為出境旅遊主力，Z世代佔比達 26%，合計撐起台灣出境市場的73%，顯示台灣旅遊市場呈現明顯年輕化，也帶動旅遊內容從「走馬看花」轉向「體驗為王」。
在住宿選擇上，台灣旅客展現了獨特的審美偏好。「設計感飯店」是台灣人最常搜尋與預訂的主題，銷售佔比達8%，高於亞洲其他市場。
相較於日本人偏好溫泉泡湯、東南亞旅客重視親子友善，台灣年輕旅客更在意飯店的風格與獨特性，顯示亞洲旅宿需求已走向分眾化與主題化。
台中、南投成國人舒壓首選 外國旅客首重交通
至於國內部分，台中與南投因慢活節奏，加上中短程移動的便利性，瀏覽量年增幅分別達126%與220%，使中台灣逐漸成為台灣在地假期放鬆、輕旅行首選。
相較之下，國際旅客來台，仍偏好台北、高雄、新北等交通便捷的指標型城市，並以台北為核心向中南部延伸，顯示國際旅客對台灣城市旅遊與生活風格體驗的高度興趣。
展望2026 年，Trip.com分析，台灣旅遊市場將進入更細分、更重視個人化體驗的階段，旅客不再只是追求「去過哪裡」，而是更在意「怎麼玩、玩得夠不夠深」。
