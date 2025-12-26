台灣人年砸2.9億算命 「這4都」撐起全台8成命理江山

後疫情時代迎來「命理產業」的爆發性成長，財政部統計顯示，2024年台灣命理服務業銷售額衝上2.9億元，5年成長4.1倍，值得注意的是，在社群與影音平台推波助瀾下，塔羅、占星等西方神祕學崛起，吸引大量女性與年輕族群投入。

疫情催生療癒經濟 西方神祕學成新寵

財政部指出，這波命理商機的崛起，與Covid-19疫情帶來的不確定性息息相關，民眾不再僅滿足於傳統的八字、紫微斗數，服務趨勢逐漸導向「情緒支持與療癒」。

尤其在影音平台與社群媒體的推波助瀾下，入行門檻降低，吸引大批追逐內在成長的年輕族群投入。塔羅、占星、人類圖等西方神祕學異軍突起，讓命理產業從原本的算命服務轉型為新型態的「心靈導師」。

全台算命熱點揭密 四都撐起8成江山

從地域分佈來看，台灣的命理版圖極度集中，雙北、台中與桃園市4個都會區，不僅占據全台家數的6成5，銷售額更貢獻了全國的8成4。

數據顯示，2024年命理家數已從2019年的75家暴增至194家，其中新北市的增幅最為驚人，5年內成長了387.5%，桃園市緊隨其後，成長幅度也高達340%。

命理服務家數及銷售額概況。（圖／翻攝財政部統計通報）

女性比男性更愛算 台灣迷信程度高於日韓

有趣的是，台灣人對命理的依賴程度在國際上名列前茅。根據調查，台灣相信占卜的人口占比約29.5%，明顯高於日本（19%）、韓國（20%）及美國（9%），僅次於文化深厚的南非（47%）與印度（45%）。

若細分性別，根據中研院研究，台灣女性相信命理的比例達36.4%，高於男性的24.5%，相差約11.9個百分點。研究一般認為，由於女性思考常偏向直覺或情感連結，加以面對不確定性時，傾向尋求外界情緒支持，各國女性占比較男性高出5至13個百分點不等，性別差異與各國相似。