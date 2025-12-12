台灣人幽默！天空塔打燈「他→才是101」一票人秒懂

台北天空塔擔心跨年煙火秀又被認錯，特地以跑馬燈寫了「他→隔壁的大樓，才是台北101」。（圖／翻攝自臉書）





跨年倒數計時！台北市高樓地標「台北天空塔」是信義區第二高樓，擔心跨年煙火秀又被認錯，特地以跑馬燈寫了「他→隔壁的大樓，才是台北101」，讓大家看了忍不住笑說台灣人真幽默。

即將迎接2026年，台北市信義區各大建築物紛紛點燈應景，但跨年抬頭看煙火，小心不要拍錯根，去年就有民眾誤把台北天空塔誤認成101，鬧了笑話，為了不讓民眾再搞混，台北天空塔出跑馬燈提醒「我是台北天空塔」、「他→才是台北101」等字眼，不僅讓路人看到笑翻，也讓去年拍錯棟的民眾全部湧現回憶。

巷弄內捕捉信義地標，這棟被譽為綠竹筍的台北天空塔，建築物外觀霸氣亮燈，標示我是台北天空塔，年底即將迎接2026，是提前暖身彩排，還是怕又有民眾搞烏龍。

每到跨年總會吸引很多人到台北市信義區來看煙火，但竟然有人認錯地標，將台北天空塔誤認成台北101，對此11日晚間台北天空塔除了自我介紹之外，還特別標示箭頭，101在旁邊啦。

台北塔、台北101，別再傻傻分不清，因為2025年跨年夜，還真有大批人潮守在國父紀念館，等著12點一到，對著台北塔狂拍狂錄，只因為外觀同樣會亮起愛心，寫著TW字樣還有2025，一票人全錯認。

看煙火民眾：「321，新年快樂，為什麼沒有，哈哈哈。」上百位民眾舉著手機，趕快衝到能看的到101的位置，或許是角度或天色不佳搞混了，為了避免再有人撲空，又鬧出趣味小插曲，台北塔連續點燈提醒大家。

民眾：「大概就是標新立異吧，可能想要做點宣傳這樣子，兩棟差10萬8千里吧，覺得它台北天空塔可能想要有潮流的感覺吧，現代感吧，有人當成101真的還假的，太誇張了吧，這個那麼明顯。」

但其實信義區夜晚三大地標各自會亮燈比美，高樓由高到低，第一名是台北101，高度達508公尺，其次是台北天空塔，不到101的一半高(高度280公尺)，第三名則是微風南山，高度只有272公尺，跨年夜抬頭找煙火，記得看清楚目標建築，才不會哭笑不得。

