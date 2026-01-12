台灣人很有錢？網紅曝台韓好市多年費「價格差距」 會員傻眼：被當盤子

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，長期深受台灣消費者喜愛。不過，好市多日前宣布，將自4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡的年費將全面調整為1500元。消息一出，立刻在會員間掀起熱議。有旅韓網紅實測比價發現，南韓好市多的年費換算成新台幣竟不到千元，與台灣新制相比，價差超過500元，貼文曝光後，引發不少網友驚呼：「台灣人這麼盤？」

網紅曝台韓好市多年費價格差距 會員傻眼



網紅「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專分享，面對台灣好市多即將調漲年費，他們特別比較南韓的收費標準。即使南韓去年已調漲過一次，目前年費也僅需4萬3000韓元（約新台幣940元），相較台灣即將實施的1500元新制，兩地價差約560元。

他們表示，雖然差距看似只有幾百元，但心理感受卻相當強烈，也不禁反思台灣消費者是否太習慣「默默承受」高價。經過精算後，決定退掉台灣會員，改辦價格較親民、且同樣全球通用的南韓會員卡。

至於申辦方式，他們補充，外國旅客只要持護照即可在南韓好市多櫃台辦理。不過缺點是續約較不方便，若未持有南韓指定信用卡，需在到期前兩個月內親自前往南韓門市繳費，或待過期後重新申辦。

貼文曝光後，引發網友熱議，「台灣盤度一向很高」、「差好多，感覺不太好」、「重點是商品還比其他國家貴」、「會不會掀起一波退卡潮」。但也有網友不認同網紅的看法，認為價格差異與匯率及各國營運成本有關，「韓元匯率偏弱，本來換算就比較便宜」、「說得好像兩邊經營成本一樣」、「真的要比永遠比不完，有需要的人還是會辦」。

對於漲價引發的爭議，台灣好市多官方指出，此次會費調整是依循全球一致的營運策略，且台灣地區自2016年以來近10年未曾調漲，屬非經常性調整，主要是為反映營運成本並維持服務品質。官方也強調，金星會員換算下來每月僅增加不到13元，並宣布自2026年4月1日起，商業副卡將新增福利，可免費申請一張家庭卡，以回饋會員支持。

