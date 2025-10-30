台灣人心態變了？ 最新民調曝「畏戰情緒高於統一 」前扁辦主任曝主因
根據《美麗島電子報》10月國政民調顯示，總統賴清德滿意度40.1%、不滿意度53.3%；滿意度提升4.6個百分點、不滿意度下降3.7個百分點，同時民進黨的好感度也回升至38.6％，略高於國民黨的35.7％與民眾黨的32.6％。對此，前扁辦主任陳淞山29日就表示，這主要是因為民進黨近月未犯重大錯誤，內部紛爭趨緩，而國民黨陷入黨主席選舉爭議，民眾黨則因捲入昌狗仔風波，導致民調出現此消彼長的變化。
陳淞山29日在《美麗島電子報》撰文指出，根據該報10月20日至22日進行的最新國政民調結果顯示，賴政府民意谷底已暫時止跌回穩。而在兩岸衝突與戰爭議題方面，民調顯示60％的台灣民眾不同意「兩岸最終難免爆發戰爭」的說法，僅31.4％同意。至於「為避免被中共統一，若有必要願為台灣犧牲生命」的題項，53.2％表示不同意，40.8％表示認同。與2021年4月的調查相比，不同意戰爭的比例從54.2％升至60％，顯示更多民眾傾向相信兩岸仍可維持和平發展。陳指出，這反映出台灣社會整體「畏戰情緒」升高，「願為台灣一戰」的決心則明顯下滑。
同樣地，在「避免被統一願犧牲生命」的問題上，四年半間態度差距擴大。不認同者由48.6％升至53.2％，認同者則從45.2％降至40.8％，差距從3.4％擴大至12.4％。陳認為，台灣民眾已呈現出「怕戰多於反統」的心理變化，顯示社會氛圍更重視避戰求和。
至於如何維護台灣安全、防止戰爭爆發，58.3％受訪者支持「恢復兩岸政府談判與放寬民間交流」，僅28.2％贊成「增加軍購預算強化國防」，另有3％支持「全力配合美國總統川普要求」。陳淞山指出，多數台灣民眾已不認為「多買武器」能保障安全，也不完全信任「倚美抗中」的策略，普遍對美國是否會出兵援台抱持懷疑與保留態度。
陳淞山分析，台灣民意傾向避戰的背後，除了藍綠惡鬥與社會撕裂外，國際局勢、美中台三角關係變化也影響深遠。俄烏戰爭、以巴衝突等事件讓台灣民眾更加恐懼戰爭代價，因此「避戰求和」成為主流民意。許多人擔心若開戰，台灣可能被拋棄，成為國際政治的「孤兒」。
他最後直言，當美國總統川普要求台積電赴美設廠，使「護國神山」被逼出國，台灣人也對美國產生疑慮；「疑美」與「恐中」情緒同時蔓延....這已非單純的統獨認同或意識形態問題，而是「政治實力、利益與生命財產權衡利弊的可能結果吧」！
而是現實政治利益與生命安全的抉擇。
這已經不是認同你是「台灣人」或「中國人」，或者是「兩者兼具」的政治歸屬感問題了，也不是統獨意識型態政治爭議或生活價值觀與制度差異問題的個人喜好態度了，最後就是政治實力、利益與生命財產「權衡利弊」的可能結果吧！
本次調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。
調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。
