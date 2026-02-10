台灣人必備技能？過年一到「時間觀」自動切換 萬人認了：真的搞不清楚

生活中心／許智超報導

農曆春節將至，2月14日就將迎來過年連續假期。（圖／記者許智超攝影）

農曆春節將至，2月14日就將迎來過年連續假期。對此，就有網友提到，每到過年，台灣人的時間觀念就會自動轉換，變成「年假前一天」、「媽媽叫你打掃房間，要過年了」，然後接下來是一連串的「不知道今天星期幾」，貼文一出，笑翻萬名網友，直呼「這真的是台灣人的必備技能」。

原PO在Threads發文，列出過年前後台灣人常見的「時間軸」，2月12日還會記得是「星期四」，隔天直接變成「年假前一天」，接著「媽媽叫你打掃房間要過年了」、「小年夜」。

繼續往後的每一天，只剩下「除夕」、「初一」、「初二」、「初三」、「阿北初四了」、「初五」，且從小年夜一路到初五，後面都會補上一句「不知道今天星期幾」，直到初六才想起星期幾、日期，「喔X，原來今天星期日，明天要開工了？」原PO還補充，2月23日星期一（228連假的前4天）。

貼文曝光後，吸引1萬名網友按讚，紛紛笑回「真的，從除夕開始，腦袋中的日期自動轉換為除夕、初一、初二，而且還不知道是禮拜幾，一直到上班前一天才轉回來」、「最可怕的是連假中間有一天會突然清醒，以為快上班了，結果只是初三，然後繼續躺回去假裝沒醒過」、「天啊，是這樣沒錯，中間真的不知道星期幾耶」、「對啊，為什麼每次一過年就會搞不清楚星期幾」、「沒錯，過年就會自動換成農曆算法」。不過，也有不少人感嘆「服務業沒這個困擾」。

