台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款

「只有台灣人在用飲料杯套？」一名網友在社群分享，到歐洲旅遊時，外國人見飲料杯套都會很讚嘆的說「this is so smart！」還會不斷追問杯套購買資訊，才知道原來飲料杯套竟有8成為台灣人使用，宛如「國民外交」，便利小物在國外發揚光大。

台灣人愛喝手搖出名，為了便利與環保，商家紛紛推出飲料杯套，包括素色、各式紋路，還推出吊飾般絨毛飲料提袋，設計多元；網友在社群分享，出國時「外國人看到我在用杯套一直狂問我去哪裡買」，更用浮誇的表情說「this is so smart」，還有外國店員見飲料杯套，就能立刻辨認出「台灣人」身分。

不僅如此，部落客老虎狗先前也在社群分享「朋友在英國把台灣杯套發揚光大」事蹟，老虎狗指出，先前送了朋友貓咪飲料提袋後，隨後又多要了幾個杯套，原來是要去耶誕市集「國民外交」，才知道飲料杯套在倫敦街頭引起轟動，笑說「原來整個歐洲只有台灣人會用飲料杯套」，宛如台灣人護照，拿著它走在國外能秒被認出身分，簡直「國民外交武器」。

貼文曝光，網友也分析「杯套」熱潮，是因為「只有台灣人三不五時喝手搖飲」，且「杯套超好用，包包一定要放一兩個」，宛如「新一代的台灣人標籤」；還有網友說未來在國外生存困難或是獨旅，可以賣杯套賺外快、順便進行外交，更點名外交部「下次國際賽送杯套，想到有台灣黑熊、珍珠奶茶杯套就好療癒」引起話題。



