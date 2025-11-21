台灣人快衝！54萬張機票取消了 中國國航宣布日本航線減班

中國國際航空宣布縮減飛往日本的航班，中國官媒更報導15日以來已有54萬件取消機票。（翻攝自微博@中國國際航空）

日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」可能構成存立危機事態，引發中國一系列激動反應，更籲中國人避免赴日，當台灣人歡呼買機票之際，中國國際航空宣布縮減飛往日本的航班，中國官媒更報導15日以來已有54萬件取消機票。

高市早苗日前在國會答辯時表示，台海危機可能構成「存立危機事態」，因此不排除行使集體自衛權，引發中國當局強烈反彈。中國外交部領事司14日發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。

該消息曝光後，不少中國人就紛紛喊話要退機票，19日就有媒體報導，中國航空公司15日以來就有紀錄約49萬多張赴日機票被取消，不過就有不少台灣網友於Threads分享「乾淨的日本街頭」照片，發現不少熱門景點不再如過往般人山人海，逛起來相當舒適。

據《NHK》報導，中國國際航空公告指出，大阪至上海航線將從11月30日起至明年3月下旬，原本每週21班往返將縮減為16班。東京至重慶的航線則從12月1日至明年3月下旬同樣減班，從每週7班往返調整為4班。儘管業者說明是「機材調度」，但被認為與中國政府呼籲避免赴日有關。

在中國政府呼籲民眾避免前往日本的公告宣布後，中國多家航空公司已開始為購買中國前往日本的航線旅客，提供免費改期或退票的服務，而中國官媒《央視》更報導，自15日以來，前往日本的機票取消量已超過54萬件。

