台灣人怒控「沒有小紅書不能活」登中媒

[NOWnews今日新聞] 中國知名社群app「小紅書」，4日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》，啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。由於該平台在台灣擁有超過300萬用戶，其中多數是年輕人，掀起輿論譁然，不少中媒捕捉到台灣內部這股不滿聲浪，紛紛以「台灣用戶直言沒有小紅書不能活」、「沒出息，把民進黨封了會更好」為題進行報導。

根據中國《環球網》、《鳳凰網》報導，台灣政府宣布對小紅書進行網際網路停止解析及限制接取措施一年後，許多「島內網友」都在相關報導下方痛批：「沒出息的做法」、「愚蠢」、「把民進黨封了，會更好！」、「沒有民進黨的日子，就是台灣的好日子」。

報導還引述部分台灣民眾在網路上的哀號內容，聲稱封鎖的消息一出，立刻就有台灣用戶在小紅書發文稱，說自己有太多筆記在這個平台，不知道該怎麼保存；還有不少人附和，批評台灣政府的理由站不住腳，直言台灣詐騙有7成來自臉書，不解為何要以這個理由來封鎖小紅書。

此事也登上微博熱搜，不少中國民眾都表示：「那就回歸啊」、「那就過來福建用唄」；還有人狂酸：「APP本身不詐騙，詐騙是島上的人，封了APP，詐騙犯還在島上」、「說好的滋油冥煮（自由民主）呢」、「賴桑清網了，幫我們把知乎、B站、愛奇藝也封了吧」、「這下真的是兩岸一家親了」。

