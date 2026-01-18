台灣人愛出國！去年1738萬人次出境創新高 人均飛2.45次超越日韓

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣人出國旅遊熱潮持續升溫。交通部觀光署統計，去年1至11月國人出國達1738萬239人次，創下歷史新高，其中日本以35.4%穩居最熱門目的地，其次為中國17%、韓國9.6%。

台灣人出國旅遊熱潮持續升溫。（示意圖／Unsplash）

旅遊平台Trip. com發布最新旅遊趨勢報告指出，依據2025年航班數據顯示，台灣旅客去年平均每人出境2.45次，高於日本的2.26次與韓國的2.30次，也與新加坡3.12次、香港2.95次差距不大，出國頻率在亞洲名列前茅。

廣告 廣告

從航程結構來看，台灣旅客以短程旅遊為主，2000公里以下航線占比達59%，中程航線占37%，長程航線僅5%。整體平均飛行時間約3.7小時，明顯低於全球平均的4.63小時，也顯示國人偏好飛行時間短、行程彈性的「高頻快閃」旅遊模式。

此外，根據Trip.Best旅遊指南排行榜調查，香港迪士尼樂園、日本環球影城與東京迪士尼是最受台灣旅客歡迎的熱門景點，顯示大型主題樂園依舊具有穩定的吸引力。

值得注意的是，韓國釜山與日本沖繩近年來表現亮眼，其中沖繩訂單量年增幅甚至超過1600%，顯示台灣旅客正逐步從東京、大阪、首爾等大城市，轉向兼具自然景觀、地方特色與高CP值的鄰近二線城市，出國旅遊樣貌更加多元。

更多FTNN新聞網報導

出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴

存錢兩年才10萬？她月薪3萬6列出支出表崩潰：大阪行還能去嗎？

過年想國旅被房價嚇退！ 他見「民宿每晚8000」秒改查機票 網嘆：窮人才出國

