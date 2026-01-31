財經中心／陳孟暄 戴亞倫 新北報導



現代人注重養生，尤其隨著年齡增長，骨骼與行動力更要加強保健，雀巢奶粉推出富含魚油以及UC-II成分的奶粉，和傳統葡萄糖胺與軟骨素相比，UC-II成分對於維持行動靈活效果更加，不過醫師提醒，保健品挑選不能只看成分，劑量與來源也很重要。

奶粉倒入常溫水中，攪拌開來，濃濃奶香味立刻散發出來。



隨著現代人健康保健意識抬頭，越來越多人開始重視骨骼與行動力保養，常見的方式就是補充魚油，不過魚油容易有魚腥味，有些人不太能接受，加上膠囊顆粒偏大，也讓吞嚥成為負擔，因此雀巢奶粉推出，添加魚油以及UC-II成分的奶粉。

台灣人愛吃保健品 雀巢奶粉成分富含魚油.UC-II

台灣人愛吃保健品 雀巢奶粉成分富含魚油.UC-II。(圖／民視財經網)

高齡醫學科醫師 鄭丁靚：「每天可以攝取足量40毫克的UC‑II，它的保健效果會比我們傳統的，剛剛講說葡萄糖胺加上軟骨素的效果可以達到三倍，尤其是在我們行動的這個靈活度上面」。

醫師指出，相較傳統常見的葡萄糖胺與軟骨素，UC-II對於靈活度的效果表現更突出，不過市面上保健品種類多元，醫師也提醒，挑選時不能只看成分名稱，更要注意劑量與來源。

高齡醫學科醫師 鄭丁靚：「UC‑II一定要每日要補足40毫克的這個成分，那我們的魚油是250到300毫克，那再加上來源，我們像市面上有很多的這個假的廠商，所以一定要認證它有原廠的雷射標章」。

選對經過原廠認證、來源標示清楚的產品，才能真正補到需要的營養，讓行動力保養，補得安心、也補得有感。

