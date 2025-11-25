台灣人愛吃！1萬多公斤蔬果農藥超標 全數銷毀

台北農產公司114年10月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆。（圖／台北市市場處）





台北市市場處今（25）日公布，台北農產公司114年10月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1,150件蔬果產品，檢驗結果1,043件合格，另有107件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計11,158公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

根據台北市市場處公布之名單，主要不合格品項為辣椒、芥藍菜及菜豆，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計11,158公斤；加強抽驗仍不合格的蔬果，包含彰化保證責任彰化縣埤頭合作農場的萵苣菜、雲林保證責任雲林縣二崙果菜生產合作社的甘藷葉（地瓜葉）、雲林元長鄉農會及南投仁愛鄉農會的辣椒、南投保證責任南投縣埔里鎮水果生產合作社的百香果。

辣椒為主要檢驗不合格品項。（圖／台北市市場處）

台北市市場處指出，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依規定停止其供應。

檢驗不合格的菜豆。（圖／台北市市場處）

市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13,000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

