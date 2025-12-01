台灣人愛滑Threads成世界第一！「台式留言海嘯」卻讓外國人好困擾

台灣人愛用Threads，「台式留言海嘯」卻讓外國人好困擾。示意圖／Freepik

社群媒體Threads自2023年7月上線後在台灣掀起熱潮，不少網友長期泡在平台上與人留言互動，甚至把戰場轉移到外國，導致不少外國人的文章下方都可看見台灣人的身影。然而，這股「台式留言海嘯」看似好客，卻也讓不少人感到困擾，引來批評。

根據SimilarWeb網站統計，Threads在全球日活使用量突破1.3億人次，其中台灣人就貢獻超過1/4的流量，排名世界第一。然而，也因為Threads以演算法隨機推播熱門文章，導致不少台灣網友看不夠台灣人的文章，紛紛跑到外國人的文章留言互動。

「金剛狼」Threads清一色繁體字！台灣網友當場說起冷笑話

「金鋼狼」休·傑克曼（Hugh Michael Jackman）近日在Threads上分享自己到巴黎旅遊、享受美食，期間不僅造訪羅浮宮，還與友人騎自行車遊覽市區，成熟魅力吸引超過8萬人按讚。

然而，留言區清一色都是「繁體中文」，有不少台灣網友紛紛貼出自己與金鋼狼的回憶，讓不少網友笑翻「休傑克曼在留言裡滑了半小時還沒看到英文」、「全都繁中快笑死，金剛狼本人一定很疑惑」，更有人直接說起冷笑話，「金鋼狼你如果來台灣南部的話，就會變欸鋼狼」。

金鋼狼Threads文章遭台灣人留言洗版。圖／翻攝自Threads

性騷婦幼安全防身防詐反毒講師「順吉」分析，韓國近年被「台灣感性」深深吸引，認為台灣人溫暖、真誠，這股氛圍遭到社群推波助瀾，外溢到全球，「只能說台灣人真的很可愛」。

「台灣感性」讓外國朋友好困擾？

這波熱潮也帶來負面效應，一名韓國男子無意間發文，也收到雪片般飛來的台灣網友留言。他表示感到震驚，不過也直呼「如果有社會問題，我會刪除文章，請告訴我」，似乎帶來的並不是好客的暖心互動，更多的反而是驚嚇。

一名南韓男網友對於台灣人熱情留言感到困擾。圖／翻攝自Threads

另一名韓國網美版面也同樣淪陷，事後發文寫道「他們都是台灣人...」，不少台灣網友見狀紛紛到留言區致歉，「台灣的各位～這裡的人覺得困擾惹～大家冷靜」、「知道大家都很熱情，但讓人覺得不舒服的話就不要再發了」、「對不起，sorry」、「不好意思」。

台灣人替台灣人道歉！高聲呼籲停止留言：好意已成負擔

一名台灣網友也嚴正道歉，表示台灣人在韓國人的貼文留言按讚問候，以觀眾的角度來說可能會很不舒服，即便是好意，但也可能造成他人負擔，「若讓大家感到不愉快，我想代替他向你道歉。」

台灣人沉迷Threads已非新聞，過往屢屢爆出「假資訊」誤導民眾爭議、成為詐騙溫床，甚至有人透過AI以假亂真。如今再傳出大量留言，聲稱打招呼、簽到，卻讓當事人感到困擾，也考驗台灣人如何正確且友善地使用社群軟體。



