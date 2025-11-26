台灣人愛用LINE！滲透率飆上93％ 逾半重度用戶一天點開22次

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

LINE台灣昨（25）日舉辦「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，並公布尼爾森《2025 LINE使用行為調查》結果。數據顯示，LINE在台灣15至65歲族群中的滲透率高達93%，用戶平均每天開啟14次，其中約半數屬於中重度使用者，一天會點開22次，顯示LINE已成為民眾生活的重要入口。

除了個人聊天與社群互動外，品牌溝通也更依賴LINE官方帳號。目前全台官方帳號數量已突破 340 萬個，用戶平均加入約60個。今年成長最快的類別包含零售電商、學校教育、媒體社群及餐飲。除了企業，新興自媒體、自由工作者與地方、中央政府單位也紛紛投入經營官方帳號。

調查也發現，台灣消費者在使用 LINE 時，重視的不只是訊息便利，還包含CP值與回饋。研究指出，消費者普遍看重折扣促銷、高回饋的支付方式，同時在意當下的享受：有72％認為小確幸很重要，59％偏好即時享樂。此外，隨著AI快速滲入大眾生活，近8成使用者支持LINE與AI的結合，超過半數認為AI客服能提供便利的24小時全天候協助。

LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉表示，面對AI浪潮，LINE 將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為策略主軸，並宣布推出 LINE Data Hub、LAP AI Agents等新服務，同時強化LINE MINI App平台升級。她也透露，LINE未來將與Google Cloud探索合作，聚焦搜尋、生態串接與AI技術，持續擴展跨平台布局。

