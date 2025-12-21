台灣人愛用Threads！網推「金脆獎」蔡英文突現身 眾人喊：最佳總統獎

政治中心／黃韻璇報導

臉書（Facebook）母公司Meta於2023年推出新社群平台「Threads」，直接挑戰對手X平台（舊稱：Twitter），在台灣更是養出一批死忠用戶，其最大優點就是幾乎看不到廣告，且演算法能精准推送用戶想看的內容，就有網友表示要舉辦「金脆獎」，不料竟吸引前總統蔡英文留言，引發暴動。

Threads發展至今，每月活躍用戶數3億以上，每日活躍用戶數約在1億以上，主打「純文字貼文」版面乾淨，其演算法與沒有廣告的特色，更是吸引用戶進駐的原因之一，台灣用戶數相當驚人，佔全球用戶的14%，僅次於美國的16%。

就有網友表示要舉辦「金脆獎 | Golden Threads Awards」，其帳號在Threads已經吸引超過6000人追蹤，強調是非營利、非由Threads官方所辦的比賽，其主旨提到，Threads第一個以帳號與創作為核心的非官方頒獎典禮，為了回顧這一年脆上發生的大小事，每個人都有機會登上頒獎台。

有網友表示要舉辦「金脆獎 | Golden Threads Awards」，前總統蔡英文留言「我可以報名哪一個獎？」（圖／翻攝自Threads）

獎項包含「最佳影響力獎」、「最佳小編獎」、「最佳角帳獎」、「最佳反串獎」、「最常出現在留言區獎」、「最佳創作獎」等，12/21 5:00截止報名、12/21 8:00開始投票、12/31線上頒獎典禮。

不料貼文意外吸引前總統蔡英文留言，表示「我可以報名哪一個獎？」短短一句留言就吸引超過2.7萬讚，眾人紛紛回覆「最佳總統獎」、「最佳總統獎，時代的變革者，台灣的第一位女性總統，台灣的驕傲」、「小英在很多人心中早就是最佳總統獎了」、「重塑國家競爭力獎」、「最佳影響力獎誰比的過總統您」，也有人搞笑留言「最佳三色豆獎」、「半夜不睡覺獎啦！原來小英總統也是夜貓」、「最佳人氣獎、手插口袋最帥獎」。

