台灣人愛騎機車！專家：保養觀念不及格

內機動車輛的新增掛牌數屢創新高！根據交通部公路總局統計，全台機動車輛的登記數累計高達2297.7萬輛，平均每位國民都擁有一輛機車；若搭配縣市人口來看，人口約276萬的高雄市，機車數量為203萬輛，換算每1.35位高雄市民就有一輛機車，堪稱是全台「最愛騎機車的城市」。

大部分的人買車都會選擇到車行，後續保養、維修等大大小小的狀況也可以請車行處理，省下不少麻煩；而車行也看準這種一站式服務的商機，希望能在賣車這個環節吸引新客戶，不少車行會推出「買機車送保險」的優惠，乍聽之下一舉兩得，不過機車網站總編輯莊政威在《不芷懂保險》節目中提到，保險種類有很多，車行送的保險到底是哪一種？可要特別問清楚！一般來說，車行主打的「買機車送保險」送的通常是「強制險」或「竊盜險」。

「強制險」屬於政策性保險，強制車輛所有人都要投保，發生意外時，強制險只能保障車禍事故中別人的受傷及失能身故，包含自己車上的乘客、別車的駕駛與乘客，以及路人等，但注意到了嗎？強制險不能保障他人財物損失，例如造成對方車輛受損的修車費是不包含的喔。因此新安東京海上產險建議，一定要有第二層防護的「第三人責任險」，若有餘裕，可以再搭配「超額責任險」提高保障。此外，強制險也沒有保障駕駛自己本人的受傷喔，所以需要的民眾可以再多加選一項駕駛人傷害險，讓保障更全面些。

另一方面，雖然台灣人高度仰賴機車做為代步工具，但對於機車保養的重視程度卻不像汽車那麼高。機車網站總編輯莊政威在《不芷懂保險》節目中提出機車保養的3大重點，包括定期換機油、確認車燈狀態及檢查輪胎，他進一步說明，換機油是最基本的保養，大部分的人也比較不會忽略，因為看到儀表板的警示燈亮了，就會到車行去更換，只不過機油選愈貴的就愈好嗎？他則強調「定期更換」會比換高價的來得更重要！至於車燈跟輪胎的部分，建議大家在每次發動機車時，最好特別繞到車尾看一下煞車燈是否正常，以及低頭看一下輪胎是否消氣，養成這些習慣，就能確保行車更安全。



