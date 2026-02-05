台灣人憂心政治比例登全球第1 半數受訪者列為國家首要問題

民調機構蓋洛普（Gallup）近期一項針對全球107國進行的最新調查指出，台灣有高達50%受訪者將「政治與政府」列為當前國家面臨的最大問題，是所有參與調查的國家中比例最高者；其次則依序為斯洛維尼亞、西班牙、美國與南韓等國，但皆僅有約3成受訪者將政治列為國家首要課題。

外媒ABC News、Axios等報導分析，台灣比例顯著高於全球其他國家，是因為正面臨中國日益升高的政治壓力及入侵威脅。

蓋洛普以整體調查結果進一步指出，高收入國家通常具更開放民主環境，且民眾的基本需求相對穩定，因此更容易將挫折感投射在政府表現上，所以會比低收入國家更常將政治視為國家首要議題。

本次調查結果也顯示，多數國家的受訪民眾更關心「經濟」議題，共有71國民眾將生活水準、物價與薪資等視為該國最重要問題，全球受訪者中位數達23%，是「工作」、「政治或政府」及「安全」等其他議題的2倍以上。

調查指出，受訪者並非以GDP成長率等宏觀經濟指標判斷其國家經濟好壞，而是以個人家庭收入是否足以擁有舒適生活為基準。值得注意的是，全球有34%年齡介於15至34歲的年輕人出現明顯經濟焦慮，尤其是愛爾蘭、澳洲與加拿大等高收入國家，主要原因皆是「住房危機」。

這份民調是蓋洛普於去（2025）年3月至10月期間進行，在107個參與國家中各抽樣約1000名15歲以上民眾，並詢問「你認為你的國家目前面臨最重要問題是什麼」，再將取得的回應歸類整理成12類議題，抽樣誤差範圍介於正負2.4至4.7個百分點間。

