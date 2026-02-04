台灣人才懂！老師常寫「這1字」全場爆共鳴 內行曝真相

許多人書寫筆劃繁複的字時會自行簡化，形成獨特的「台式簡寫」。示意圖／翻攝自PIXABAY

台灣雖然是以繁體中文為正式書寫體，但在日常生活中為了方便，許多人會自行「簡化」一些筆劃繁複的字。最近社群平台Threads上瘋傳一個神秘字體，被原PO笑稱「聽說這個字只有台灣人看得懂」，貼文一出立刻引爆全台網友共鳴，瀏覽次數更突破165萬次，不少人才驚呼「原來這不是簡體字」。

數學老師標配？「數」字特殊寫法引熱議

該網友分享的圖片中，是一個外型特殊的字體，乍看之下帶有簡體字的影子，許多網友一眼秒懂，直指這就是數學課最熟悉的「數」字簡寫，但對比中國官方簡體字「数」，兩者結構其實完全不同。

不少網友表示，從小一直以為這是簡體字，長大才發現是「台式限定」，笑稱這是屬於台灣人的「惰體字」，更有網友開玩笑說，「台式中文根本可以獨樹一格，不繁不簡剛剛好」、「筆畫節省到比簡體字還要少，超好笑」、「以前數學老師黑板都這樣寫」、「數學老師標準字體」、「我現在當老師也是這樣寫」、「這到底是怎麼做到全國統一的？」。

比簡體還簡略！「藍、點、聽」也有台式縮寫版

除了「數」字外，廣大鄉民也點名多個日常常見的「台式簡體」。

「點」：正確簡體字為「点」，但台灣人常寫成「上占下大」。

「藍」：正確簡體字為「蓝」，台式簡寫則直接簡略成「艸字頭加一個二」。

「要」：繁簡體相同，但台灣民間常省略為「上又下女」。

「聽」：有人會直接簡化為「口+耳」，筆劃大幅縮減。

內行曝真相：這竟然是消失的「二簡字」

但究竟這些字是從何而來？有內行網友指出，這類文字其實源自歷史上的「二簡字」。這是早期推行簡體字政策時，因為筆畫省略過多，簡化到看不出原本的字，失去漢字原有結構意義，也會影響到文化發展延續性，最終被放棄的方案。 雖然「二簡字」未被納入正式字體，但因其具備極佳的書寫效率，部分字形在民間流傳至今。尤其在需要大量板書的校園環境中，這些省力且易於理解的寫法意外紮根，發展成一種獨特的「台式文化記憶」。



