台灣人才懂！酷澎推「1新功能」超方便 網頁、APP都能用

生活中心／朱祖儀報導

有越來越多人愛用酷澎Coupang。（圖／資料照）

電商平台「酷澎」（Coupang）價格優惠、商品多樣，越來越多台灣人愛用，近來平台還針對台灣用戶推出新功能「注音搜尋」，只要在搜尋頁面打出注音聲母，像是「ㄅ」、「ㄋ」等，就會出現保溫杯、尿布等商品搜尋字串，非常方便。

酷澎2日宣布，台灣是全球唯一使用「注音符號」為主流的華語市場，因此他們特別開發「注音搜尋」技術，將37個注音符號與站內熱門關鍵字比對，透過AI演算法，生成與之搜尋意圖相近的關聯詞。

廣告 廣告

酷澎舉例，民眾只輸入「ㄉ」，系統就推測需求，優先呈現「電腦」、「電池」等相關商品，不需要打完整的字句，就能迅速找到想搜尋的商品。《三立新聞網》記者實際在酷澎網頁及APP搜尋，搜尋「ㄇ」果真出現貓飼料、米、面膜等物，打「ㄑ」則有氣泡水、巧克力、去角質商品等。

酷澎推出「注音搜尋」功能。（圖／翻攝自官網）

不過要注意的是，部分商品搜尋排名沒這麼上面，像是想找唇膏，只打「ㄔ」會先出現廚房紙巾、抽取式衛生紙、吹風機等，需要滑到較下方才能找到想搜尋的相關商品名稱，若搜尋未出現想找的商品，建議還是打出完整字句，搜尋可以更快速。

更多三立新聞網報導

方向燈要打多久？交通部曝正解「做錯罰6000元」 一堆駕駛不知道

「知名牛排館」一次關3間分店！老闆曝熄燈原因 只營業到明年1月中

「7類電器」插頭不要拔！專家示警容易損壞：電費恐更貴

「50嵐1符號」喝20年仍看不懂！全場爆共鳴 內行人解答了

