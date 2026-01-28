台灣人才知道！網辦「口訣」大賽 4萬人陷學生時期回憶

為了幫助記憶，許多人在學習時都會搭配口訣背誦，近日有網友發起「台灣人才知道的口訣」大賽，吸引4萬多人參賽，不少人留言分享「有邊讀邊，沒邊念中間」、「一月大、二月小，搭配拳頭來算」、「八國聯軍國家，餓的話每日熬一鷹」等，熟悉的口訣勾起不少人學生時代的回憶。

有網友在社群平台Threads發起「台灣人才知道的口訣」大賽，貼文一開頭就提到，許多人小時候學中文時必背的口訣「左阜右邑」，用來分辨部首「阝」，放在字的左邊念作「阜」，本意為土山；放在右邊則念作「邑」，代表區域。

貼文吸引4萬多名網友參賽，不少人留言分享學生時代背過的經典口訣，包括「一月大、二月小、三月大……還要搭配拳頭服用」、「有邊讀邊，沒邊念中間」、「生物課的還記得嗎？界門綱目科屬種」、「數學題必背：先乘除後加減，看到括弧要先算」、「贏字怎麼寫？到現在都記得『亡口月貝凡』」，甚至有人分享背誦八國聯軍的記憶法「餓的話每日熬一鷹（俄、德、法、美、日、奧、義、英）」。

此外，有網友說，除了與學科相關的口訣外，台灣幾個常見的姓氏同樣有對應的口訣幫助記憶，例如耳東「陳」、木子「李」、雙木「林」、人可「何」等，都是從小聽到大，直到現在仍在用。

