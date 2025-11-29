台灣人拜月老不求姻緣！供桌「全擺這1物」笑翻網

生活中心／周孟漢報導



許多都會的單身男女平常埋首在工作裡，但心中還是會期盼能遇到一個好對象，所以有空的時候會到月老廟拜拜，祈求好姻緣，不過近來卻有位女網友在拜月老時看見有趣的一幕！發現有南韓導遊帶著一堆遊客前來參訪，並告知這是求姻緣的神，沒想到卻發現擺放供品的桌上全都是「這1物」，讓她當面壁笑到抽筋，留言區也直喊「台灣人真的很鬧」。





不少網友會趁著閒暇之餘到月老廟求姻緣。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

1名女網友在Threads發文，透露這天在山寺還願，發現有個南韓導遊帶著一群南韓遊客走到月老面前，並告知「這裡是求男朋友、女朋友的神！」沒想到往旁邊一看，原PO卻發現擺放供品的桌上全都是「偶像小卡」讓她當場笑噴，直喊「救命我現在面壁笑到抽筋」。

近年來偶像小卡是不少追星族的必收商品。（圖／翻攝畫面）





文章出爐後，立刻吸引超過10000名網友朝聖，「月老：現在的KPI變成搶票，容易達成多了！終於不是辦理愛情業務了」、「有星可以追誰要談戀愛啦」、「我上次去滿滿的權志龍（售票前），韓國團看了問號，真的很鬧台灣人，我也是其中一位」、「好想看南韓遊客臉上的特寫」、「月老真的太厲害了，業務真廣」、「全台月老供桌上都在求票」。

有內行網友透露，只要是結緣的都跟月老有關，「因此追星也可以」。（圖／翻攝自IG ＠ateez_official_）





留言區中也有網友解釋，「拜月老跟結緣有關，因此追星也可以。應該說要結善緣的都行」；有趣的是，還有網友透露，前陣子跟著龍山寺的英文導覽時，有特別說明台灣人會擺偶像的小卡，來祈請演唱會搶到票。

