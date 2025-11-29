台灣人拜月老竟不求桃花？ 韓國團參拜月老秒看到滿桌小卡笑瘋

導遊向外國遊客解說月老信仰時，供桌上出現追星供品讓人會心一笑。（示意圖／Pixabay）

不少民眾在工作之餘仍心繫姻緣，有空時便會前往廟宇祈求良緣，尤其台北萬華的龍山寺月老殿更是國內外信眾朝聖熱點。不過近日有女網友分享趣事，指出她在還願時目睹一群韓國旅客參訪，導遊解說月老是「求男朋友、女朋友的神」，但桌面上卻擺滿偶像小卡，讓她忍不住當場笑到「面壁抽筋」，場面尷尬又爆笑。

這名網友在社群平台Threads發文提到，她日前到龍山寺還願時，剛好遇到一團韓國觀光客由導遊帶領參觀。導覽過程中，導遊以簡單說法向遊客介紹：「這裡是祈求男朋友、女朋友的神明。」沒想到一轉身，供桌上竟堆滿各式偶像小卡，讓原PO當場笑翻直呼：「救命，我現在面壁笑到抽筋。」

貼文曝光後迅速引發熱烈迴響，超過上萬名網友留言表示共鳴。有人笑稱：「有星可以追，誰要談戀愛啦」、「月老：現在KPI變成搶票，終於不用辦理愛情業務了」、「我上次去看到滿桌的權志龍，韓國團一臉困惑」、「真的很鬧台灣人，但我也是其中一位」。不少人也指出，月老供桌「遍佈小卡」的現象早已不限於龍山寺，像是迪化街的霞海城隍廟也有類似情形。

根據網友補充，這樣的現象其實與「結緣」概念有關。除了祈求愛情，凡是希望建立善緣的願望，如演唱會搶票、參加偶像活動、抽中粉絲見面會等，也都被部分粉絲視為適合向月老祈願的對象。有追星族留言指出：「拜月老本來就是求緣份，追星也是一種緣」、「只要心誠則靈，月老也會幫忙卡到好位置」。

甚至有網友提到，在參加龍山寺的英文導覽時，導覽員也特別向外國遊客解釋「台灣粉絲會擺偶像小卡，祈求演唱會能順利搶到票」，成為當代台灣信仰文化與流行文化融合的有趣現象。

對韓國與歐美觀光客來說，供桌上的偶像卡片或許顯得難以理解，但在台灣，這類「搶票拜願」風潮正逐漸成為廟宇文化的新樣貌，也讓傳統信仰在年輕世代中有了更多元而活潑的展現。

