台灣人拿大鈔結帳竟秒道歉「1習慣」震撼日本人

台灣民眾的客氣程度再次成為社群討論話題。一名網友在Threads平台發文表示，台灣人在結帳時若拿出千元鈔票，經常會補上一句「不好意思，只有大張的」，彷彿使用大鈔是件麻煩他人的事情。

這項觀察立即引發廣大迴響。網友紛紛表示認同，指出自己也有相同習慣。有民眾分享，只要購買金額未超過100元，使用千元鈔票時都會感到不好意思。更有人表示，台灣人無時無刻都在說「不好意思」，甚至生氣時也會先道歉再指正對方插隊行為。

廣告 廣告

這種習慣在國外也持續存在。一位網友分享在日本書店的經歷，當他拿出一萬日幣付款時，習慣性地向店員說「不好意思，沒有零錢了」，結果店員相當驚訝，表示第一次遇到客人因為沒有零錢而道歉。

韓籍網紅「赫赫」也曾經分析台灣人出國特徵，包括進店時顯得害羞、會先以中文或英文打招呼、努力練習當地語言，以及始終保持禮貌等行為，獲得網友認同是「神還原」。

更多品觀點報導

台灣人「1服務」養出一堆奧客？到日韓秒被拒絕

93萬人瘋傳！台灣人進麵包店「神秘儀式」曝光！網：不做對不起麵包

