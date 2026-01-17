台灣人持毒、槍逃逸撞民宅！1人魂斷柬埔寨、3人遭逮

國際中心／楊佩怡報導

柬埔寨西哈努克省（簡稱西港）在14日凌晨，警方採取強力執法行動，針對一起涉及非法持有槍械與毒品的重大案件。然而在行動過程中，嫌犯駕駛車輛企圖規避查緝，並在高速逃竄時失控撞入民宅，造成涉案的一名台籍人士當場喪命，其餘3名台灣人則被逮捕歸案。

根據《柬中時報》報導，西港警方在14日凌晨展開突擊行動。涉案車輛在發現警方後，隨即加足馬力試圖突圍逃逸，雙方在街頭展開驚險追逐。最終該車輛因車速過快失控，猛烈撞擊路邊民宅。從相關畫面中可見，嫌犯駕駛白色自小客車，直接衝撞民宅外的鐵柵欄，車體嚴重變形、全毀。

柬埔寨警方近日針對一起台灣人非法持槍、毒品的案件，過程中1台灣人駕車自撞身亡，另外3名台灣人則當場被逮。（示意圖與本事件無關／美聯社提供）

警方隨即封鎖現場，並進行搜救與清查，確認車內一名台灣籍男子因傷勢過重當場身亡；另外三名同為台灣籍的嫌疑人則當場遭到警方壓制逮捕。警方在涉案車輛及事故周邊進行地毯式搜索，查獲隨身攜帶的短槍一支以及三大包違禁毒品，目前現場證物已悉數查扣封存。

警方在嫌犯車內找到一支槍械和違禁毒品。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

西港警察局初步確認，本案四名嫌疑人均為台灣籍。除了當場死亡的一名男子外，其餘三名嫌疑人已被押送至西哈努克省警察局，將依非法持槍、販運毒品等罪名接受司法調查。柬國警方強調，目前正針對該團夥的槍枝來源、毒品流向以及是否涉及其他跨境犯罪展開深入追蹤，以進一步釐清整個犯罪網絡。

原文出處：台灣人魂斷柬埔寨！持毒、槍逃逸「駕車猛撞民宅」畫面曝…1人慘死、3人遭逮

