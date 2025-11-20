台灣人捧場義披薩店！「喊這句」網友全炸鍋

▲義大利披薩店老闆因不滿16位台灣人只點5份披薩，拍攝影片公審旅行團，引發軒然大波。（圖／翻攝自Pizza dal Pazzo IG）

[NOWnews今日新聞] 義大利一家披薩店日前因老闆拍攝影片嘲諷台灣旅客「16人只吃5個披薩」而掀起眾怒，事後他被罵翻而火速道歉，甚至驚動當地市長發生緩頰，更恐面臨新台幣2000萬元的巨額罰款。不過網友近來發現，老闆先前關閉的IG帳號重新啟用，但所有道歉貼文卻全遭刪除，被質疑死性不改；另一方面，一名在當地經營旅宿的台灣人帶客人上門消費，一面倒替老闆說話，則遭到台灣網友猛烈砲轟。

回顧整起事件過程，義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅披薩店Pizza dal Pazzo近日因不滿16位台灣遊客來店用餐，卻只點5份披薩享用，在IG直播公審台灣人，老闆滿口義大利語，在影片中不滿表示「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」

▲義大利披薩店老闆因不滿16位台灣人只點5份披薩，拍攝影片公審旅行團，事後雖緊急道歉仍引發爭議。（圖／翻攝自Pizza dal Pazzo IG）

當時台灣遊客也入鏡表示「來自台灣」，老闆接著反嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」隨著影片公開在網路上引起公憤，影片馬上被網友灌爆留言，店家緊急刪除影片，老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）事後拍攝影片道歉，表示自己去過中國與台灣，稱一切非常美麗，更喊話自己愛台灣。

然而，不久便被網友抓包，他在Google上怒嗆給一星負評的網友「fxxk u」；更有眼尖網友發現，老闆在關閉IG帳號躲風頭後，隔天便又重新上線，但先前的道歉文及影片卻被他全部清空，這舉動再次讓台灣網友暴怒。

▲義大利披薩店老闆事後雖緊急道歉，但仍無法滅火，甚至驚動市長出面緩頰。（圖／翻攝自臉書Patrizio Pazzini）

一名在當地經營民宿的台灣業者表示，19日帶著遊客們前往該披薩店用餐，老闆一聽到他們來自台灣都感動到快要哭了，同時也解釋一番事發經過，並透露這幾天接到大量恐嚇電話和訊息，甚至有人惡作劇拿他的電話去求職網站應徵當「壽司師傅」，讓他不勝其擾。該民宿業者聲援稱，同一件事情從不同角度看會呈現不同樣貌，儘管爭議不斷，但生活仍要繼續，因此店內老闆、老闆娘與員工依舊專心做披薩，店裡仍坐滿客人，並呼籲台灣人「與人玫瑰，手留餘香」。

網友看了不買單，紛紛留言砲轟「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣？」、「連義大利人就覺得這是種族歧視了，還要再那邊聖母」、「Reddit上面一大堆歐美人在炮轟老闆就是種族歧視」、「你說老闆解釋了事情經過，結果後面都在替老闆賣慘？完全沒有任何可信度」，甚至引來中國網友直言「台灣人真是絕了，這不侮辱你們，侮辱誰啊」。

