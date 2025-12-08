台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠

生活中心／陳慈鈴報導

一名網友分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，打破原先對於「先下後上」的認知。（記者／資料照）

生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。

一名網友於《Dcard》發文，表示下班通勤時剛好碰上台鐵大誤點，列車進站後，站在排隊前端第一位的她，秉持著先下後上的基本禮儀，靜候旅客下車。未料，排隊人潮開始向列車的出入口處靠攏，眼看只剩下一個小洞，她當下立即表示「先讓裡面的人下車吧」，人潮才慢慢往兩邊站，讓出一條通道。

原PO表示，列車上還有準備下車的旅客，但已經有人開始上車，她則堅持著「先下後上」，耐心等待。後方卻出現一名帶著小孩的婦人，往她的右手邊狂擠，當下直接和對方說：「都還沒下完你到底在擠什麼」，反被責怪「不讓上車」，頓時讓她傻眼了。對方上車後還不依不饒的抱怨，讓她很受不了：「剛剛就是人還沒下完你就要硬擠上車，所以我到底哪裡擋你了？」對方接著開始跳針回應，認為她擋路，「人明明就下完了」，還揚言要去警察局提告妨礙自由。原PO後來不再理會對方，事情才告一段落。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳是對的，本來就應該讓人先下車，才能上車」、「真的都是中年婦女，排隊都不排，一開門就擠，我每次下車都不小心肘擊她真不好意思」、「只要是大眾交通就都一堆人，車來了就想擠，不知道在急什麼，都不讓車上的人先下，我都說這是趕投胎部隊，而且真的都是年紀偏大的」。

