台灣人日常小物 妹子帶出國秒變焦點！老外第一次看見驚呆：在哪買？

生活中心／王文承報導

一名妹子分享，她將杯套帶到歐洲使用，竟意外成為「創新發明」，讓路人驚呼連連。（示意圖／資料照）

被稱為「手搖飲王國」的台灣，手搖飲早已融入日常生活，上班族每到飯點手上幾乎都會拎上一杯。隨著環保意識抬頭，不少民眾自備杯套，成了走出家門的必備小物。一名妹子分享，她將杯套帶到歐洲使用，竟意外成為「創新發明」，讓路人驚呼連連。

她帶台人日常小物 出國秒讓老外驚呆



一名女網友在社群平台《Threads》發文指出，自己在歐洲街頭使用杯套時，多名路人看到後露出驚訝神情，甚至有人當場驚呼「太聰明了吧！」她這才意識到，台灣人早已習以為常的杯套，在許多國家其實相當少見。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發網友廣泛回響。不少人分享自身經驗，表示在英國、美國或澳洲使用杯套時，同樣被店員與路人稱讚不已，有人甚至被追問購買來源；也有人笑稱，「在國外拿出杯套，立刻會被認出是台灣人。」、「我去韓國 他們也說看到杯套就知道是台灣人」。

另有網友回憶，曾住在寄宿家庭時，把杯套當伴手禮送給外國室友，對方起初不明白用途，但使用後驚呼實用，甚至將杯套放在廚房展示，直喊「Amazing！」也有旅外民眾表示，自己曾因杯套多次被搭訕詢問，沒想到小小生活用品竟成為意外的國民外交利器。

更多三立新聞網報導

妹子超商地瓜連皮都嗑！朋友嚇到臉歪 一票人曝恐怖真相：看過就不敢吃

坐擁5000萬！退休回家妻1句震撼彈 男秒跪地40年努力全沒了

一票人瘋搶！單親辣媽靠賣眼淚養4孩 每瓶價錢令人驚呆

當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看

