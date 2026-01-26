台灣人日本新潟滑雪受困！6遊客暴風雪中挖洞露宿一夜 均獲救無人受傷

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，有一組由中國與台灣的男性遊客組成的6人滑雪團，在誤入管制區域後迷路受困後，透過友人通報警方，因為現場正颳著暴風雪，救援行動延至今（26）日早晨，在經過搜救團隊搜索後，發現了在雪中挖洞並露宿的6人，均未受傷，也沒有人表示不適，隨後自行下山。

六日町八海山滑雪場。（圖／翻攝畫面）

根據多家日媒報導，警方在當地時間25日下午2時30分左右接獲通報，表示有6名年齡介於30至49歲、中國籍與台灣籍的滑雪客在南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」附近迷路，由於通報時現場正颳著暴風雪，因此救援行動延至今（26）日早晨，而搜救團隊除了警消11人之外，還有八海山的巡邏隊員。

據了解，6人滑雪團為離開常規滑雪道玩單板滑雪後迷失方向，被困山中，搜救團隊於當地時間26日早晨6點30分開始搜索，8時30分左右，搜救團隊發現失蹤的6人，他們在雪中挖了一個洞並在該處露宿，露宿地點位於海拔約550公尺處，偏離滑雪道約440公尺。6人均未受傷，也沒有人表示不適，隨後自行下山。

對此，當地警方呼籲在滑雪場外活動的遇難與滑落山壁的風險很高，敬請遊客在滑雪場內滑雪，同時也在調查事發原因和情形。

