台灣人日本新潟滑雪受困！6遊客暴風雪中挖洞露宿一夜 均獲救無人受傷
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，有一組由中國與台灣的男性遊客組成的6人滑雪團，在誤入管制區域後迷路受困後，透過友人通報警方，因為現場正颳著暴風雪，救援行動延至今（26）日早晨，在經過搜救團隊搜索後，發現了在雪中挖洞並露宿的6人，均未受傷，也沒有人表示不適，隨後自行下山。
根據多家日媒報導，警方在當地時間25日下午2時30分左右接獲通報，表示有6名年齡介於30至49歲、中國籍與台灣籍的滑雪客在南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」附近迷路，由於通報時現場正颳著暴風雪，因此救援行動延至今（26）日早晨，而搜救團隊除了警消11人之外，還有八海山的巡邏隊員。
據了解，6人滑雪團為離開常規滑雪道玩單板滑雪後迷失方向，被困山中，搜救團隊於當地時間26日早晨6點30分開始搜索，8時30分左右，搜救團隊發現失蹤的6人，他們在雪中挖了一個洞並在該處露宿，露宿地點位於海拔約550公尺處，偏離滑雪道約440公尺。6人均未受傷，也沒有人表示不適，隨後自行下山。
對此，當地警方呼籲在滑雪場外活動的遇難與滑落山壁的風險很高，敬請遊客在滑雪場內滑雪，同時也在調查事發原因和情形。
更多FTNN新聞網報導
中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議
沖繩學者批高市早苗「台灣有事」說 憂慮一旦開戰：日本將被毀滅
高市早苗談「台灣有事」惹怒北京 彭博：中國恐對日本祭出4大報復
其他人也在看
桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事
社會中心／張予柔報導桃園市桃園區藝文特區今（26）日清晨發生一起墜樓事件，一名年約65歲的婦人被發現墜落在住家大樓外，警消獲報趕抵現場時，確認已明顯死亡。由於事發時間接近清晨，家屬當時仍在睡夢中，直到民眾發現異狀報案，整起事件才曝光，詳細原因仍有待警方進一步釐清。民視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
頻繁染髮恐害白髮長更多！醫揭「關鍵原因」 很多人都該停手了
演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白頭髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。 染髮劑進入身體 比想得更深入 皮膚專科廖朝瑜醫師指出，很多人以為染髮只是頭髮表面的事，其實不然。當染髮劑塗在頭上時，化學成分會透過頭皮上密集的毛囊進入身體，接著順著血液循環抵達腎臟，最後經由膀胱排出體外。有些染髮劑含有的對苯二胺會造成接觸性過敏性皮膚炎或蕁麻疹，嚴重時甚至可能產生化學性白斑症。廖朝瑜醫師表示，若對染髮劑中的成分過敏，輕則頭皮發癢、刺痛，重則出現紅腫、脫髮，極少數嚴重案例甚至可能引發呼吸困難或腎臟問題。值得注意的是，如果染髮太頻繁，身體來不及代謝這些化學物質，反而會傷害毛囊裡製造黑色素的細胞，結果就是白髮越長越多，形成惡性循環。 讓頭皮休息 才是真正護髮之道 衛生福利部食品藥物管理署建議每次染髮間隔3個月以上，廖朝瑜醫師也建議，最好間隔3至6個月，讓身體有時間把化學物質代謝掉，也讓受損的頭皮細胞慢慢修復。在選擇染髮劑時，盡量避開黑色或深褐色，因為顏常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道
洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
搭車起口角.踹椅背！政大學霸遭運將丟包台64 被4車輾過慘死
新北市台64線快速道路發生驚悚死亡車禍！一名25歲替代役溫姓男子昨（25）日凌晨搭乘多元計程車要回板橋，沒想到與運將起口角遭趕下車，丟包在快速道路上。溫男隨後遭4台車接續輾過，不幸當場慘死。警方已經將台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
台灣滑雪客闖滑雪場雪道外失蹤 日警救援
[NOWnews今日新聞]日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」25日下午傳出，有6名外籍滑雪客遇險失蹤，據悉這是由中國及台灣滑雪客組成的滑雪團，在滑雪時擅自前往滑雪道外，隨後迷路受困。目前已確認6...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
【有片】台灣遊客在日本新潟滑雪道外滑雪受困 挖雪洞露宿一晚獲救
日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，6名包含中國籍與台灣籍的男性當天在滑雪道之外滑雪，在設法求助後，救援隊於當地時間26日8時30分左右發現6人的蹤跡，6人均平安無事亦無受上報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
替代役倒臥台64遭4車輾斃 鐵警回應了
替代役倒臥台64遭4車輾斃 鐵警回應了EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
快訊／年前憾事！桃園57歲婦「穿紅衣」豪宅墜樓慘死 路人嚇壞報案
年前憾事！桃園市藝文特區今（26日）發生墜樓事件，一名年約57歲的婦人身穿紅衣從住家大樓墜落，由於家人都還在睡夢中無人知曉，直到清晨5時許民眾發現立即打電話報案，確認婦人為社區住戶，警消到場後確認婦人已經明顯死亡，詳細原因還有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
睽違8年再拍戲！林志玲一身「古裝妝造」現身片場美到犯規
台灣「第一名模」林志玲多年未拍戲，近日被發現現蹤大陸橫店片場，驚喜客串由楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》，氣質溫柔典雅，相關畫面曝光後立刻在網路掀起熱烈討論，不少網友直呼「這狀態太犯規」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
星宇航空「台中-神戶」重落地 民航局要求組員停飛調查
星宇航空1月20日JX306台中飛往神戶航班，於神戶機場降落時，因瞬間陣風影響，出現落地垂向G值超限（俗稱重落地），星宇...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 28則留言
買茶葉蛋中千萬！桃園3超商開出發票大獎 幸運門市在這裡
114年11到12月期統一發票昨(25)日開獎，超商業者也公開中獎清單，桃園市內共開出3張大獎發票，包含一名幸運兒在觀音區7-ELEVEN大益門市僅花49元買茶葉蛋便抱走1000萬元，另外在八德區與平鎮區也分別誕生了200萬特獎與100萬雲端獎得主。 財政部公布最新一期統一發票中獎名單，連鎖超商紛桃園電子報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
工人誤縫「哭哭馬」 竟爆紅搶翻！上班族全看淚：根本就是我
農曆馬年將至，中國卻出現一款現象級商品。在義烏批發市場，這隻原本設定為喜氣形象的紅色絨毛馬，因代工廠工人的縫紉疏忽，誤將代表微笑的嘴形「縫反了」，導致原本上揚的曲線變成嘴角下垂的憂鬱表情，成為「哭哭馬」，沒想到卻意外在網路上引發熱議，更有不少上班族直呼「超像上班時的我」，掀起搶購潮。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
桃園藝文特區千萬豪宅傳墜樓 紅衣婦高樓墜下爆頭慘死
桃園市豪宅聚落藝文特區今（26日）清晨驚傳墜樓意外，清晨5點多左右，有民眾發現1名身穿紅衣的婦人倒臥路面，嚇得趕緊報案，警消到場後確認患者從高樓墜落已明顯死亡，目前正在釐清詳細案發原因。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
快訊／沒家屬察覺！桃園藝文特區「女子清晨穿紅衣墜樓」 當場身亡...嚇壞路人
桃園市藝文特區稍早傳出墜樓事件，一名年約57歲的婦人從社區大樓高處墜落，民眾發現後立即通報警消，但救護人員到場時，婦人已明顯死亡。警方初步了解，死者為該社區住戶，至於實際事發原因與經過，仍有待進一步調查釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
過年禮盒推薦 限量特惠・售完為止，8款春節送禮不踩雷清單
過年還沒到，壓力就先來了。那一盒還沒決定的過年禮盒，怎麼選是大關鍵。春節一到，拜年、走春、回娘家、見長輩、跑客戶，一天打開好幾次門，也被打開好幾次評價。手上那盒過年禮盒，從外觀到內容，默默決定了今年過年會不會被記住。送得太隨便，氣氛立刻冷一半；送得太誇張，對方嘴上說客氣，其實心裡有壓力。過年送禮就是這麼難拿捏，怎麼送的剛好，看這篇就知道。Yahoo好好買 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
有片／12歲長男照顧5弟妹累喊「想當一天次男」 父母挨轟！媽怒嗆網友
日本綜藝節目《偵探！騎士搜查網》日前接到一封心酸來信，一名12歲男孩因雙親忙於事業，必須獨自照顧5名弟妹並操持家務，他羨慕同學能自由玩耍，希望能卸下長男身份休息一天，節目組於是派出日本諧星雙人組「霜降明星」27歲成員晟也（せいや）代班。體驗完超負荷的育兒日常後，他心疼地抱住男孩，感慨「你還只是個小孩，不用這麼快變大人」，離去時臉上已全無笑容。近期播出後點燃網友怒火，不少人痛批這對社長夫妻「失職」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 1則留言
韓8成民意挺核 將新建2座核反應爐 官員定調：需減火電
台灣經濟前景仍糾結在「非核家園」意識形態，但世界不少國家已將核能視為減碳所必需的綠電來源。南韓民意8成認為核能有必要，6成支持增建核電廠，氣候部今更公布未來15年的電力供應方針，將依計畫於2038年前建成2座新的核反應爐，強調降低碳排的重要性。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
印尼整排菁英部隊全滅 西爪哇山崩有23名訓練中軍人死亡或失聯
印尼西爪哇省上週末發生的一場山崩事件，沖毀了整座村莊，可能至少數十人死亡。印尼軍方週一（26日）表示，死亡或失蹤的人中，包括23名當時正在該地訓練的菁英海軍陸戰隊員。太報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言