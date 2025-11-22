台灣人最愛火鍋餃TOP5 「魚餃」奪冠銷量比蛋餃多1.5倍
台北市 / 綜合報導
吃火鍋選擇多，火鍋配料更是豐富多樣，根據量販業者調查，民眾最愛的火鍋餃類，以魚餃奪得冠軍，銷量比蛋餃整整多出了1.5倍，另外像是燕餃、蝦餃、水晶餃，也擠入前五名的行列。隨機訪問民眾，魚餃、蛋餃確實特別受到歡迎，民眾也在意口感和價格，無論是手工或是機械製作，都各自擁有擁護者。
天氣漸漸變冷，火鍋上桌配料百百款，這麼多種火鍋料，你最喜歡哪一種，SB記者姚俐安，記者姚俐安說：「根據量販業者調查，民眾最喜愛的火鍋料餃類，由魚餃拿下冠軍，銷量是蛋餃的1.5倍，另外像是燕餃以及蝦餃，都受到民眾的喜愛。」
記者VS.民眾說：「我還是喜歡吃魚餃，(喜歡圓形的餃類嗎)，一定要圓形的。」民眾說：「我喜歡蛋餃。」、「魚餃，比較喜歡它的口感。」火鍋業者高林禎說：「目前我們觀察下來，魚餃跟蛋餃是銷量最好的，那因為其實像，這兩個火鍋料的部分，其實不管是大人或小朋友，都滿喜歡這樣子的口感。」
實際訪問下來，魚餃蛋餃的擁護者，真的特別多，不同的製作方式，價格也有差，民眾說：「我覺得機械就可以了，手工比較貴。」
不過實際到市場走一遭，喜歡吃手工餃的人潮，絡繹不絕，民眾說：「(口感)當然會有差啊，新鮮的當然比較好吃。」、「它裡面的那個料，比較實在。」記者VS.民眾說：「(如果比較貴一點點)，(你還是可以接受)，可以接受，(因為是手工的對嗎)，對對，特別好吃。」看來不管怎麼製作，都各有擁護者，只要能一起團聚吃得開心，最重要。
更多華視新聞報導
2025全球最強護照出爐！新加坡穩居榜首、日韓並列第2 台灣排名曝光
日本特斯拉銷量低迷 馬斯克歸咎「缺乏認知」
慘！福原愛「直播帶貨」吸逾70萬人觀看 銷量僅10萬元
其他人也在看
桃市松柏長青大學成果發表暨結業典禮 1500人與會溫馨登場
記者陳華興／桃園報導 桃園市松柏長青大學第五十四期成果發表暨結業典禮，於二十二日在桃…中華日報 ・ 14 小時前
葉石濤短篇小說文學獎暨台南文學獎頒獎 (圖)
第5屆葉石濤短篇小說文學獎暨第15屆台南文學獎，22日在台南市立圖書館新總館頒獎，今年以「當風吹過南城」主題辦理相關推廣活動及9組文類徵件。中央社 ・ 14 小時前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 4 天前
不是蛋餃！台灣人最愛火鍋餃TOP5 冠軍銷量是「水晶餃的4倍」
吃火鍋的季節到了！愛買公布「火鍋餃類熱銷TOP5」，魚餃不僅穩居熱銷榜首，銷量還是蛋餃的1.5倍，7-ELEVEN火鍋湯底成長4成、火鍋料成長7成，主打微波個人鍋和1人份火鍋料就近買；OKmart獨家開賣冬倍，價格不到500元銷量翻倍。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查
即時中心／徐子為報導新加坡化粧品原料爆出含禁用的「蘇丹4號」色素，國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，其中有3批含有蘇丹紅，流向國內外共14家業者。經食藥署全面追查流向，今（22）日確認共有12家國內中下游化粧品業者受到波及，列入清查。民視 ・ 14 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」
國際獅子會300B2區今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社服執行長廖信夫等，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 17 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前