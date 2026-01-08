台灣人最愛買！日本藥「大正百保能」驚傳假貨 官方揭4招辨別

【緯來新聞網】日本感冒藥「大正百保能」是許多台灣人赴日旅遊必買的藥品，不料有民眾在網路上竟買到仿冒品。對此，旅遊達人林氏璧發文提醒，而官方過去也分享辨識真假藥的4大方法，提醒消費者當心。

有網友網購日本感冒藥「大正百保能」，結果竟買到假貨。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網）

旅遊達人林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文呼籲，小心網購買到「大正百保能」的假藥，起因於近日收到讀者私訊，告知從蝦皮購買的大正百保能藥粉，包裝及藥粉顏色有點不一樣，且吃起來和之前的也不同，他比對一下包裝，確認對方確實買到仿冒品。



事實上，大正製藥官方（日本總社）去年9月18日曾發表聲明，台灣官方也有轉發，證實台灣海關攔截到仿冒的「大正百保能金裝A」（Pabron Gold A），並詳列辨識的方法：



1.外盒底部：仿冒品字體不同，右方添加物的換行位置與正品不符。

2.外盒側面：條碼數字的排版與正品明顯不同。

3.內附說明書：仿冒品沒有印版本編號。

4.內袋：正品製造編號與保存期限是鋼印方式，摸起來有凹凸感。仿冒品則是印刷上去的。



林氏璧表示，藥品並非一般商品，建議不要透過網路平台購買來路不明的藥品，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品；另亦切勿將個人自用藥品於網路販售，以免違反藥事法規定。他也強調，不要迷信日本成藥，「知道到底吃到什麼成分，你到底需不需要比較重要」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

Lulu首接金鐘典禮不怕超時先「自宮」 曾寶儀3年前就受邀主持

林依晨驚喊「我真的嚇到」 連續13年沒停過！全新珍藏紀念品曝光