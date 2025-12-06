台灣人最愛「社群平台」曝光！年輕世代湧向IG、Dcard與Threads
研究單位「資策會產業情報研究所」（MIC）4日公布最新臺灣社群通訊行為調查，顯示YouTube、Facebook與Instagram依舊是網友最常使用的3大社群平台，使用率分別為72.3%、72.1%與44.7%。此外，Dcard、Threads與PTT等平台也維持一定黏著度，約有近2成社群用戶經常使用。
調查同時指出，使用社群平台的主要目的以觀看娛樂內容最為普遍，占52.4%；其次是與親友交流（44.8%）、獲取新聞資訊（33.9%）、搜尋消費資訊（23.8%）以及查找理財資訊（23.3%）。
資深產業分析師洪齊亞表示，除了YouTube與Facebook等主流平台，年輕使用者已愈來愈集中於Instagram、Dcard與Threads，明顯的世代差異正改變品牌在各平台的經營方向，業者必須針對限時短內容、匿名討論或圈層共鳴等特性調整內容呈現方式。
在不同年齡層的偏好方面，MIC指出，18至24歲群體在Instagram、Dcard與Threads的使用比例最高，分別達78%、45.9%與44%；25至34歲族群的使用比例則為59.3%、30.9%與28.4%。
PTT使用者則以35至44歲占比最高（27.8%），其次為25至34歲（24.5%）。至於YouTube與Facebook，2者的主要使用年齡分別集中於55至65歲（79.9%）及45至54歲（79.4%）。
Facebook使用率在35歲為分水嶺，18至34歲約有6成使用，而35至65歲以上則超過7成；YouTube則在18至24歲族群仍維持高達70.6%的常用比率。
調查也特別關注資訊焦慮與社群帶動行動轉換的情况。24.2%受訪者表示，如果沒查看社群會擔心錯過重要資訊，其中以18至24歲的焦慮比例最高（34.9%），其次是25至34歲（32.9%）。
在行動轉換方面，52.5%用戶會因看到他人分享有趣的體驗而產生親自嘗試的意願，25至34歲的比例最高（60.3%），18至24歲則為57.8%。
洪齊亞指出，18至34歲不僅最容易受到社群資訊焦慮的影響，也是對體驗型消費最容易轉換的族群，對品牌而言，擴散與產品相關的體驗分享將更容易觸及並促成行動。
在通訊軟體方面，調查顯示LINE仍是網友最常使用的工具，占比高達89.7%，Facebook Messenger排名第二（46.7%）。以年齡觀察，LINE使用度最高的族群落在45至65歲，約94%；18至24歲則為78.9%。Messenger的使用者則以18至24歲最多（50%），45至54歲的比例最低（40.2%）。
至於LINE的延伸服務使用情況，最常使用的是金融服務（54.5%），包括LINE Bank、LINE Pay及LINE POINTS；生活服務以51.1%排行第二，如LINE社群、LINE GO及LINE發票管家等；其後依序為購物服務（37.6%）、娛樂服務（26%）與工具服務（15.2%）。
金融服務使用者以25至34歲最多（63.3%），是唯一超過6成的年齡層；生活服務則以18至24歲使用最頻繁（57.8%）。此外，18至24歲較常使用娛樂與相機服務，而55至65歲則較依賴購物與工具服務。
調查也分析網友最常觀看的線上廣告內容，前5名依序是美食餐廳（36.9%）、觀光旅遊（30.9%）、投資理財（28.3%）、日常用品（20.4%）與3C家電（18%）。
其中最能吸引用戶互動的廣告形式則以小遊戲或抽獎最受歡迎（51.3%），其次是心理測驗（21.5%）、留言互動或即時回覆（21.3%）、問答投票（16.9%），以及透過點擊或滑動探索更多內容（16.6%）。
不同年齡層也呈現不同偏好，25至34歲對心理測驗反應較佳，而18至24歲更偏好留言互動或即時回覆，成為業者設計社群或通訊軟體廣告時的重要參考。
MIC補充，本次調查於2024年第4季進行，採網路調查方式，通訊軟體有效樣本1,068份，社群平台有效樣本1,091份，在95%信賴區間下的抽樣誤差為正負3%。
