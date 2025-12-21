台灣人最捧場！福島縣1–9月外國旅客創新高、台客占比破五成奪冠

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台灣人對日本旅遊的熱情再度刷新紀錄。根據福島縣最新統計，今年1至9月入住當地的外國旅客達25萬2,690人，較去年同期的20萬6,750人成長約2成，創下歷史新高。其中，來自台灣的旅客高達13萬9,210人，單一市場就占整體比重超過五成，穩居第一。

根據福島縣調查顯示，今年1月至9月入住當地的外國旅客，有超過一半是台灣人。（圖／日本觀光局）

分析指出，福島機場開通台灣航線，加上日圓貶值的雙重利多，成功吸引大量台灣旅客前往。相較之下，中國與香港旅客合計占比不到1成。福島縣政府認為，即便日中關係出現波動，對當地觀光影響仍相對有限。

福島地方媒體《福島民友新聞》報導，目前福島在東北6縣的外國旅客人次排名第4，仍落後宮城縣（66萬3,110人）、青森縣（32萬1,940人）與岩手縣（30萬3,200人）。不過，縣府已規劃進一步強化觀光誘客措施，鎖定持續成長的入境旅遊需求。

