台灣人會買單嗎？國防預算飆破9千億 最新民調跌破眼鏡

台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，聚焦「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，創下歷史新高。面對這樣的支出規模，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。

在地緣政治壓力、共軍頻繁擾台、美國川普政府多次喊話要求台灣提高國防投入的背景下，民意似乎已經開始轉向「務實看待戰略風險」。台灣民意基金會認為，這顯示賴政府在推動超高國防預算上，已擁有一定社會支持度，但阻力也不容小覷。

民調進一步剖析不同族群的態度，在年齡、教育、職業、政黨與地區五大面向皆呈現鮮明差異。在「年齡層」方面，20至54歲族群均呈現多數支持，比例約落在五成上下；但55至64歲族群明顯逆勢，不贊成者略多於贊成者（48%vs.46%），成為唯一傾向反對的主要年齡族群。65歲以上則略為支持（43%vs.37%），但力道不強。

在「教育程度」上，大學以上民眾最挺軍備（54%贊成vs.39%不贊成），高中、高職與國中學歷者也呈現贊成略多。但專科教育程度者成為唯一反對多於支持的一群（51%不贊成vs.45%贊成），與整體民意形成有趣對比。

「職業」分析顯示，除退休族群外，全數職業別皆呈現多數贊成，包括自營商、白領、軍公教、勞工、農民到家庭主婦等，支持度約在五成上下。其中學生族群最突出，高達69%贊成、僅16%不贊成，反映年輕世代對國防投入態度更為明確。值得注意的是，退休族群呈現41%贊成、41%不贊成，意見分歧最明顯。

政黨認同方面呈現強烈分歧。民進黨支持者有83%高度支持，高於全體平均；但國民黨與民眾黨支持者則明顯反對居多（67%與63%不贊成）。中性選民則呈現輕微傾向支持（41%vs.38%）。

地區方面，除基宜花東金馬外，全台六大區域皆呈現贊成多於不贊成。雲嘉南與高屏澎最為支持（過半贊成），而花東與離島地區則呈現反對略多的特殊結構。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random

sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

