台灣人有什麼習慣「是外國人沒有的」？網點出一事

在國外你能一眼辨別出台灣人嗎？台灣人有部分習慣和特徵十分獨特，能讓人一眼就認出，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的觀察，「先不論好壞，台灣人有什麼習慣是外國人沒有的？」

貼文一出，不少網友分享「165元的東西會付215元」、「座椅很熱拍兩下」、「我覺得台灣會資源回收和那種環保袋的習慣很讚，我到現在還是無法習慣歐洲這邊垃圾全部混著丟的方式，每次要丟都要內心跟地球道歉一百遍」、「東西要拿第二個」、「撞到人要道歉，電線桿也是」

「吸管套一定綁在吸管上、結帳完一定說謝謝」、「買新東西不撕膜」、「自備飲料提袋或是環保杯」、「進陌生房間會先敲門」、「拍照的時候說ya」、「把『不好意思』掛在嘴邊」、「到旅館或飯店下塌的房間開門前會先敲三下」、「被蚊子叮要畫十字」、「外出吃飯一定會在餐具下墊紙巾」、「離開位置一下下就把手機或筆電丟在桌上」、「到一個新的室內環境要先把全部燈開起來」、「聽到話第一句：『蛤？』」。

其中不少網友提到台灣人對乖乖的迷信「乖乖和各種神明拜拜，非常出色」、「我老公找到新工作有新電腦，他第一件事就是問我哪裡可以買乖乖，他要放在公司電腦，順便送公司IT一包」、「對乖乖的信仰比任何宗教還虔誠」、「會把乖乖放在電腦旁邊」。

撰稿：吳怡萱



