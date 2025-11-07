台灣人未「更換國籍」遭聯合國相關峰會取消參與資格 外交部批侵犯基本人權

針對台灣倡議工作者林薇原定參加聯合國世界社會發展峰會，卻被要求「更換國籍」，最終被取消參與資格。外交部今天表示，聯合國體系長期拒絕持中華民國護照民眾進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯台灣民眾參與國際事務的基本人權。

外交部7日表示，聯合國體系長期拒絕持中華民國護照民眾進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯台灣民眾參與國際事務的基本人權。（中央社資料照）

台灣倡議工作者林薇昨天在臉書發文指出，原先要在卡達參加聯合國所主辦的世界社會發展峰會，卻被聯合國祕書處要求「更換國籍」，經過溝通後仍未撤銷此要求，聯合國祕書處最後竟在沒有通知和解釋下，直接在系統上取消她的參與資格。

外交部今天回應中央社記者詢問指出，聯合國體系長期拒絕持中華民國護照民眾進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯中華民國國民參與國際事務的基本人權。

外交部表示，已持續洽請友邦及理念相近國家協助要求改正，但聯合國祕書處均未做出正面回應，外交部將持續透過各種管道爭取，也要呼籲聯合國力抗中國蠻橫壓力，落實《聯合國憲章》所揭櫫維護全人類平等權利的宗旨，盡速改正對中華民國國民的不當歧視待遇。