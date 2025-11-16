台灣人樂歪！香港跟進中國警告港人赴日注意
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月因談及「台灣有事」，稱若發生對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這一說法引發中國強烈不滿，中國外交部領事司於14日晚間強烈呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，不過，消息一出，中國民眾不甩，台灣民眾樂歪，如今香港也跟進中國政府，呼籲港人前往日本注意安全以及注意中國駐日領事館最新資訊。
中國因不滿高市早苗涉台言論，從官方到航空公司紛紛表態，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。中國多家航空緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務。包括中國國航南航、東航、廈航、川航等多家航空公司表示「出發日期在12月31日之前且符合相關條件的機票，可予以免費退改處理」。
香港保安廳發出公告稱，自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。特區政府呼籲計劃前往或已在當地的港人應提高警覺，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務訊息。
香港保安廳列舉了上周的岩手縣規模6.7地震，以及10月以來日本東北地區發生的多起野熊襲擊事件，造成多人傷亡；加上今年7月在東京都千代田區發生襲擊事件，導致兩名中國公民嚴重受傷。
日本媒體每日新聞指出，這似乎是對中國外交部14日呼籲其公民不要前往日本的回應，先前日本首相高市早苗發表了關於台灣緊急情況的言論。
根據日本國家旅遊局（JNTO）的統計數據顯示，2024年約有268萬香港人到訪日本，創歷史新高。按國家和地區劃分，香港在赴日遊客人數排名中位列第五，排在韓國、中國、台灣和美國之後。
事實上，今年以來香港遊客前往日本數量早已大減，日本政府觀光局最新公布的海外旅客人數，9月數據顯示，香港旅客數為14萬9500人，比2024年同月減少12.2%，今年6月至7月更是受到末日謠言大幅下降，進入8月和9月下降情況雖然沒6、7月般嚴重，但依然還未回到2024年的水準。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高市早苗一句話惹怒中國！網掀「退日潮」 大曬成功退票照片
中國不滿高市早苗要日本別玩火！日網友反擊 做梗圖「自焚回敬」
中國怒嗆高市早苗後籲公民避免赴日 日本前航空幕僚長：非常歡迎
其他人也在看
與日緊張升溫 中國發「黃海實彈射擊」警告
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中日緊張升溫，不只中國外交部發布通告，提醒公民近期「暫勿前往日本」，中國江蘇省鹽城海事局亦發布航行警告，提醒11...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
得罪了方丈還想走？少林寺住持釋永信傳擁多情婦涉貪被逮 中共官媒證實了
即時中心／徐子為報導前中國人大代表、少林寺住持方丈釋永信今年7月底被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性且長期維持不正當關係並育有私生子等醜聞，不僅被少林寺依違反佛教戒律逐出佛門，還被帶走中國政府帶走調查。今（16）日中國官方媒體證實，釋永信已被檢方做出「批准逮捕」。民視 ・ 9 小時前
中國拿圖卡恐嚇日本！台日網狂刷「反共圖卡」回敬
國際中心／楊佩怡報導日本首相高市早苗7日質詢時，稱若「台灣有事」，且涉及武力入侵，日本就可能判定屬「存立危機事態」出動自衛隊參戰，引發中國強烈反彈，北京政府13日更是公開嗆聲，要求東京「撤回惡劣言論」；中國外交部領事司14日更發布一則圖卡公告，提醒中國公民「近期避免前往日本」。沒想到，大批日本網友發揮創意製作圖卡反嗆中國，台灣網友也加入行列做出「反共圖卡」，引發熱議。民視 ・ 3 小時前
高市早苗談「台灣有事」惹怒北京 彭博：中國恐對日本祭出4大報復
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導日本與中國近期因「台灣有事」議題再度緊張升溫。日本新任首相高市早苗日前談到，若台海發生衝突，日本可能行使集體自衛權...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
中製AI軟體檢出有資安風險 國安局籲國人別下載
生成式AI語言模型近年快速發展，有民眾會使用中國製的相關軟體，不過根據國安局調查，結果顯示相關產品普遍存在資安風險等問題，建議國人不要下載。資安專家提醒，要避免資訊外洩，首先就是不要使用，也要避免提供太過機密的資料。公視新聞網 ・ 4 小時前
跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕
中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進...聯合新聞網 ・ 12 小時前
中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，不過近來中日關係惡化還有一件事，我國前駐日代表謝長廷近日獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻，讓中國氣炸喊，是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？主播王顯瑜近日播報時就脫口嗆，「是又怎樣？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
若台灣有事！高市早苗公開挺台 民調支持度69.9%再創新高
即時中心／徐子為報導日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中國官方強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂要「斬首」，中國外交部更建議民眾避免赴日，不過，根據日本媒體最新調查顯示，高市早苗表態後民調創下新高。民視 ・ 5 小時前
美駐日大使再發文 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定
（中央社東京16日綜合外電報導）隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天以英文及日文在社群平台X發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。中央社 ・ 2 小時前
中共通知中國人「暫勿前往日本」！日網嗨喊：謝謝，請他們現在就回家
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。消息曝光後也引發日本網友的討論，許多日本人開心表示「太好了，別來」，甚至有人表示「直接禁止不就好了！中國，你們在怕什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
昨才反諷中國加深美日關係 美國駐日大使今再發聲挺台
即時中心／綜合報導美國駐日大使葛拉斯昨天才在社群平台X上，以諷刺的口吻感謝兩位中國駐日使館人員，為進一步加深堅不可摧的美日同盟所付出的努力。葛拉斯今天再度在X上發寫道:「就像七大工業國的夥伴關係一樣，做為自由開放的印太地區的一部分，美日同盟堅定不移地致力於維護台海的和平與穩定。我們強烈反對任何企圖透過武力或脅迫方式，片面改變區域現狀的行徑。」民視 ・ 2 小時前
中國可能再砍赴日航班 航空公司將調整運力
[NOWnews今日新聞]中日情勢緊繃之際，中國外交部與駐日使領館14日罕見發布「近期避免前往日本」的提醒，多家航空公司也同步祭出日本航線的免費退改措施。隨後有中國航企人士透露，因旅客退訂潮湧現，未來...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
德國財長啟程訪華 貿易和俄烏戰爭是重點
作為德國黑紅政府首位訪華的部長級官員，德國財政部長克林拜爾周日啟程飛往北京。除了參加德中財金對話之外，克林拜爾還將就貿易及俄烏戰爭等議題等中方進行磋商。德國之聲 ・ 5 小時前
中國海警16日宣布在釣魚台巡航 黃海區域明日起三天中國實彈演練
[Newtalk新聞] 中日關係近日明顯因雙方言論而加速升溫，中國海警今（16）日上午表示，海警1307艦艇編隊已在釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊海域展開巡航，並強調此舉屬於「維權行動」，用詞激烈，引起國際關注。 事實上，釣魚台周邊的海上態勢近一年來持續僵持。據日本《共同社》指出，從去年11月起，日本海上保安廳幾乎天天在尖閣周邊發現中國海警船，215日的連續天數突破既往紀錄。不過，10月下旬一度出現短暫平靜，中國艦艇撤離毗連區後，日本才首次沒有偵見相關船隻。 而在近期的日中互動中，日本首相高市早苗上（10）月在韓國與中國國家主席習近平首次會面時，特別點名東海與南海局勢，引述日方「必須表達關切」。隔日，日本防衛相小泉進次郎在馬來西亞與中國國防部長董軍的談話中，也直言區域軍事活動「明顯增多」，讓日本「深感擔憂」。 中國外交部發布通告呼籲中國公民「近期避免前往日本」。 圖/取自中國駐日本大使館網站 兩國的外交氛圍原已不甚和緩，高市早苗近日再以「台灣有事是日本有事」的表態激起中國強烈反彈；中國外交部領事司則提前發布旅安提醒，勸民眾近期避免前往日本，甚至連發多個貼文怒斥日本此舉是「欲與中國為敵」。新頭殼 ・ 12 小時前
中國突喊暫勿赴日引爆日本輿論狂歡 網友：太好了永遠不要來
[Newtalk新聞] 中國外交部領事司14日晚間突然發布罕見措辭的旅遊警示，呼籲中國公民「近期避免前往日本」，理由竟是「在日中國公民安全環境持續惡化」，此舉立刻在日本網路社群掀起巨大反彈與嘲諷，不少日本網友直言「太好了，永遠不要來了」，輿論一面倒呈現「鬆口氣」氛圍，反倒成為中日關係緊張下的另類風向球。 中國外交部通告中聲稱，今年來日本治安惡化、針對中國公民的違法案件頻傳，部分至今未偵破，再加上日本領導人近日接連發表「涉台挑釁言論」，導致中日交流氛圍迅速惡化，給在日中國公民帶來「重大風險」，在此情況下，中國政府要求中國公民暫時避免赴日，已在日本的中國人也應「提高防範、加強自我保護」，如遇緊急情況務必聯絡駐日使領館。 不過，這項充滿政治意味的警示在日本社群引發反效果，日本前航空幕僚長田母神俊雄昨（15）日在社群平台直接表態「非常歡迎」，並指出赴日中國旅客近年增加，確實讓地方觀光景點面臨不少壓力，大量日本網友湧入留言區附和，直嗆中國政府的警告「聽起來比較像威脅」，其他網友反應更是毫不留情，「中國觀光客帶來垃圾、無故取消訂位、擅闖私人土地早就惹人厭」、「如果你們呼籲大家『來日本』，那才像威脅新頭殼 ・ 15 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國旅客不甩警告「爽飛日本」網驚吐大實話
[NOWnews今日新聞]中國與日本的緊張關係持續升溫，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，向日方施壓。但日本記者走訪上海浦東機場，飛往日本的班機仍大排長龍，不少人直言「對政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
中國三大航空公司宣布「赴日機票免費取消」 中國客仍要飛：不關心政治
據日本媒體今天（11/15）報導，近來日中關係惡化，中國政府呼籲公民避免赴日，中國三大航空公司今天更宣布，赴日機票可以免費取消，但日媒記者直擊上海機場，發現許多中國旅客仍照計畫前往日本，並透露自己「不關心政治」。太報 ・ 1 天前
台灣阿姨赴日刷卡不知選啥幣別 全店台人竟齊喊1句
生活中心／楊佩怡報導日本因鄰近台灣加上匯率划算，退稅後價格又省了一大筆，因此許多國人都特別喜歡飛日本血拼。近日有網友在社群上分享，在日本逛藥妝店時，發現一名台灣阿姨自結帳時自言自語，不知刷卡該選什麼幣時，一旁的台籍店員立刻說「選日幣」，店內也同時多出許多人幫忙大喊，讓原PO忍不住驚呼「台灣到底多少人在熊本」。民視 ・ 5 小時前