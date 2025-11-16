台灣人樂歪！香港跟進中國警告港人赴日注意

▲跟進中國抵制日本，香港政府保安廳也呼籲港人前往日本旅遊應注意。圖為東京成田機場盛況。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月因談及「台灣有事」，稱若發生對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這一說法引發中國強烈不滿，中國外交部領事司於14日晚間強烈呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，不過，消息一出，中國民眾不甩，台灣民眾樂歪，如今香港也跟進中國政府，呼籲港人前往日本注意安全以及注意中國駐日領事館最新資訊。

中國因不滿高市早苗涉台言論，從官方到航空公司紛紛表態，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。中國多家航空緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務。包括中國國航南航、東航、廈航、川航等多家航空公司表示「出發日期在12月31日之前且符合相關條件的機票，可予以免費退改處理」。

香港保安廳發出公告稱，自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增。特區政府呼籲計劃前往或已在當地的港人應提高警覺，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務訊息。

香港保安廳列舉了上周的岩手縣規模6.7地震，以及10月以來日本東北地區發生的多起野熊襲擊事件，造成多人傷亡；加上今年7月在東京都千代田區發生襲擊事件，導致兩名中國公民嚴重受傷。

日本媒體每日新聞指出，這似乎是對中國外交部14日呼籲其公民不要前往日本的回應，先前日本首相高市早苗發表了關於台灣緊急情況的言論。

根據日本國家旅遊局（JNTO）的統計數據顯示，2024年約有268萬香港人到訪日本，創歷史新高。按國家和地區劃分，香港在赴日遊客人數排名中位列第五，排在韓國、中國、台灣和美國之後。

事實上，今年以來香港遊客前往日本數量早已大減，日本政府觀光局最新公布的海外旅客人數，9月數據顯示，香港旅客數為14萬9500人，比2024年同月減少12.2%，今年6月至7月更是受到末日謠言大幅下降，進入8月和9月下降情況雖然沒6、7月般嚴重，但依然還未回到2024年的水準。

